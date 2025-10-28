Magazyn ochrony ludności i tymczasowy punkt ewakuacyjny powstaną w Kaliszu w Wielkopolsce dzięki rządowej dotacji. Na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej samorząd otrzymał ponad 8 mln zł. Za te pieniądze Kalisz zakupi też m.in. cysterny, elastyczne zbiorniki na wodę, mobilne stacje uzdatniania wody czy agregat prądotwórczy o dużej mocy.

Kalisz, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kalisz dostał ponad 8 mln zł dotacji na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, co pozwoli na zakup i modernizację nieruchomości przy ul. Metalowców za 1,8 mln zł.

Powstanie tam tymczasowy punkt ewakuacyjny oraz magazyn, który pomieści do 100 osób w razie katastrof lub np. wojny.

Pieniądze z dotacji zostaną też przeznaczone na budowę magazynów PSP, modernizację schronów, zakup sprzętu do systemów ostrzegania i rozbudowę łączności radiowej.

Wielkopolska otrzymała 410 mln zł, a cały rządowy program na lata 2025-2026 zakłada prawie 34 mld zł na ochronę ludności i infrastrukturę kryzysową.

Kalisz w województwie wielkopolskim otrzymał ponad 8 milionów złotych dotacji na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dzięki temu - jak poinformował we wtorek prezydent Krystian Kinastowski - miasto może sfinalizować zakup nieruchomości przy ul. Metalowców i przeprowadzić jej modernizację za łączną kwotę 1,8 mln zł.

Tam powstanie tymczasowy punkt ewakuacyjny i magazyn ochrony ludności. W przypadku np. katastrof budowlanych przy Metalowców będzie mogło zamieszkać tymczasowo nawet 100 mieszkańców - powiedział i podkreślił, że obiekt jest bardzo potrzebny na wypadek wojny lub innego kryzysu.

Pozostała część pozyskanej dotacja trafi m.in. na:

budowę magazynów w powiatowych komendach PSP,

przebudowę budowli ochronnych przy ulicach Fabrycznej 13-15 oraz Granicznej 20,

modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych,

zakup nowych technologii do systemu ostrzegania i alarmowania,

rozbudowę infrastruktury łączności radiowej miasta,

zakup cystern, elastycznych zbiorników na wodę i mobilnych stacji uzdatniania wody,

zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych i agregatu prądotwórczego o dużej mocy.

W tym roku do województwa wielkopolskiego trafiło ponad 410 mln zł, z czego 189 mln zł zostanie przeznaczonych na obszar dotyczący obiektów zbiorowej ochrony.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został przyjęty przez rząd 27 maja. To pierwszy taki program, a jego celem jest wzmocnienie systemu ochrony ludności, zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe oraz budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym schronów. Na realizację programu w latach 2025-2026 rząd przeznaczy prawie 34 mld zł, w 2025 roku będzie to 16,7 mld zł, z czego 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. W roku 2026 na ten cel zostanie przeznaczonych 17,2 mld zł. Celem programu jest wsparcie samorządów w budowie lokalnej infrastruktury ochrony w sytuacjach zagrożenia.