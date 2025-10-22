Mieszkańcy Poznania muszą uzbroić się w cierpliwość. 3 listopada zostaną wprowadzone duże zmiany w transporcie publicznym. Tego dnia rozpocznie się zasadnicza część przebudowy mostu Bolesława Chrobrego oraz budowa trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka.

Wielkie remonty ruszają od 3 listopada w Poznaniu.

Na początek remontowane będą tory na placu Wielkopolskim. To oznacza, że nie będzie przejazdu bimbą od pl. Gwarnego do przystanku Małe Garbary.

Po 2 tygodniach prace skoncentrują się na budowie rozjazdów w rejonie Małych Garbar. Przez pierwszy miesiąc kursować będzie zastępcza linia T7 – najpierw ze Śródki do Marcinkowskiego a później tylko do Małych Garbar.



Linie nr 7, 8 i 17 będą jeździły po zmienionych trasach. Pojawi się też dodatkowa linia tramwajowa nr 28 z Ogrodów do centrum.

Zmiany z powodu zamknięcia węzła Wierzbięcice

Także od listopada ruszą prace na węźle Wierzbięcice związane z budową torów w ulicy Ratajczaka. Tramwaje linii nr 6, 12 i 18 będą musiały zmienić swoje trasy.

"Szóstka" i "dwunastka" z przystanku Poznań Główny zostaną skierowane ulicą Towarową do centrum i pojadą objazdem przez Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego, Podgórną i Strzelecką do węzła AWF i dalej trasami na Miłostowo (linia nr 6) i na Starołękę (linia nr 12).

Z kolei linia nr 18 w celu obsługi Wildy będzie kursować ulicami Głogowską i Hetmańską, a następnie przez Górną Wildę do Królowej Jadwigi.



Szczegółowy przebieg linii tramwajowych od 3 listopada można znaleźć na stronie ZTM.

Co z kierowcami?

Na początku w czasie remontu mostu Chrobrego ruch samochodowy zostanie jeszcze zachowany z drobnymi utrudnieniami.

W kolejnych etapach konieczne będzie zamknięcie jednej nitki mostu - najpierw północnej, później południowej.