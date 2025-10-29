Od 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Kole (woj. wielkopolskie). W środę stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli radni.

Koło wprowadza nocną prohibicję / Shutterstock

Zgodnie z przyjętą uchwałą zakaz obowiązywać będzie od godz. 22 do godz. 6. Nie obejmie restauracji czy barów.

Ograniczenie wejdzie w życie od nowego roku.

Uzasadnienie decyzji

W uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Koła Krzysztof Witkowski wskazał, że jej celem jest „konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego”.

Z analizy zgłoszeń służb wynika, że sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych przyczynia się do wzrostu liczby interwencji policyjnych, zakłócania ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, aktów wandalizmu, zanieczyszczania miasta, zachowań agresywnych, zwiększonego poczucia zagrożenia wśród mieszkańców oraz zwiększonej liczby incydentów z udziałem osób nietrzeźwych – stwierdził Witkowski.

Pomysł był konsultowany z policją, MOPR i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie te instytucje poparły wprowadzenie zakazu.

W konsultacjach społecznych 93,75 proc. badanych było za ustanowieniem nocnej prohibicji.

Radni podczas środowego głosowania byli jednomyślni - trzynastoma głosami poparli wprowadzenie zakazu.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W tym roku na taki krok zdecydowały się władze m.in. Szczecina, Gdańska, Wrocławia czy Łodzi.

Nocna prohibicja obowiązuje też w niektórych dzielnicach Poznania.