Po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Krakowie liczba pacjentów przyjmowanych na SOR w Krakowie się nie zmniejszyła - wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Spadła natomiast liczba interwencji policji związanych z nadużywaniem alkoholu.

/ Shutterstock

Od 1 lipca 2023 roku w Krakowie obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od północy do 5:30, z wyjątkiem lokali gastronomicznych.

Dane z krakowskich SOR nie pozwalają jednoznacznie ocenić, czy liczba pacjentów pod wpływem alkoholu spadła po wprowadzeniu prohibicji.

Statystyki pokazują natomiast spadek liczby interwencji policji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Różne szpitale w Krakowie przekazały dane dotyczące liczby pacjentów na SOR w latach 2021-2025, ale trend nie jest jednoznaczny.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Od tego czasu sprzedaż jest zakazana na terenie całego miasta od północy do godziny 5.30. W tym czasie mieszkańcy mogą kupić alkohol jedynie w lokalach gastronomicznych, takich jak bary i restauracje. Czy nocna prohibicja w Krakowie przyniosła oczekiwane efekty? Obrazują to dane opublikowane przez resort zdrowia.

Dane dotyczące pacjentów na SOR niejasne

"Odnoszą się one do ogólnej liczby pacjentów przyjętych na SOR i na ich podstawie nie można stwierdzić, czy wśród tych pacjentów liczba osób znajdujących się pod wpływem alkoholu również pozostała na podobnym poziomie" - zaznaczył resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską.

Z danych wynika z nich, że w krakowskich SOR-ach zarejestrowano w tym roku - od stycznia do września - 158 513 osób; w 2024 r. (cały rok) - 208 275; w 2023 r. - 196 149; 2022 r. - 193 869; 2021 r. - 157 908. Ministerstwo zaznaczyło, że wyjątkiem jest rok 2021, kiedy ograniczenie liczby pacjentów zgłaszających się na SOR spowodowane było pandemią COVID-19.

Dane obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2025 r. przekazały:

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. zo.o.,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie,

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Spadła liczba interwencji policji

Dane przekazane przez MSWiA w odpowiedzi na tę samą interpelację poselską wskazują, że po wprowadzeniu nocnej prohibicji w stolicy Małopolski spadła liczba interwencji policji związanych z nadużywaniem alkoholu. W tym roku było ich 356 (do września łącznie), w 2024 r. 534 (do września - 441), w 2023 r. 655 (do września 532), w 2022 r. - 778 (do września - 605), w 2021 r. - 424 (do września - 291).

Poseł Paweł Jabłoński z PiS we wrześniu zwrócił się z pytaniami do MZ i MSWiA o liczbę interwencji policji i pacjentów zgłaszających się na SOR w latach 2021-2025 w związku z dyskusją na temat tzw. nocnej prohibicji w Warszawie i innych miastach.