Wielkopolska policja zatrzymała 10 osób podejrzanych o handel ludźmi i wyzysk pracowników z Kolumbii. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia. Sprawa dotyczy procederu werbowania cudzoziemców do pracy w branżach spożywczej i przetwórczej, gdzie byli zmuszani do pracy w trudnych warunkach.

10 osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce za handel ludźmi. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, grupa przestępcza działała za pośrednictwem internetu, gdzie wyszukiwała Kolumbijczyków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Według ustaleń śledczych zatrzymani organizowali cudzoziemcom przelot do Polski, kosztami którego ich obciążali.

Po przylocie do naszego kraju Kolumbijczycy trafiali do tzw. domów przejściowych, gdzie oczekiwali na zatrudnienie.

Tam podpisywali umowy o pracę in blanco, nie znając języka ani realiów panujących w Polsce. Byli całkowicie uzależnieni od koordynatorów, którzy decydowali o ich losie.

Wyzysk i łamanie praw pracowniczych

Kolumbijczycy pracowali po kilkanaście godzin dziennie, często bez wymaganych badań lekarskich czy przeszkolenia BHP. Wynagrodzenie, które otrzymywali, było znacznie niższe niż przewidywały podpisane przez nich umowy.

Ofiary nie miały możliwości dochodzenia swoich praw, ponieważ nie znały języka i były całkowicie zależne od zatrzymanych osób. Przestępcy usłyszeli zarzuty dotyczące handlu ludźmi. Grozi im do 20 lat więzienia.