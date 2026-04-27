Spacerowicz zauważył w niedzielę zwłoki na brzegu Jeziora Słonecznego w Szczecinie. W styczniu prowadzono na tym akwenie poszukiwania zaginionego mężczyzny.

Zgłoszenie o znalezieniu zwłok na brzegu jeziora policja otrzymała od osoby postronnej spacerującej po tym terenie - poinformował w niedzielę wieczorem PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie asp. Paweł Pankau.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci - informował Pankau.

22 stycznia br. Jezioro Słoneczne w dzielnicy Gumieńce, od strony skrzyżowania ul. Ku Słońcu i Derdowskiego, przeszukiwała specjalistyczna jednostka OSP z woj. wielkopolskiego, dysponująca m.in. podwodnym dronem. W czynnościach uczestniczyli policjanci i prokurator.

Działania prowadzono po zgłoszeniu od rodziny zaginionego mężczyzny, którego telefon po raz ostatni logował się do pobliskiej stacji bazowej (BTS). Poszukiwanego zarejestrował też miejski monitoring.

Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu - podsumował Pankau.