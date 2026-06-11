Czy Polska rzeczywiście uniknie konsekwencji paktu migracyjnego, czy tylko zyskuje czas? Czy zapłacimy za nieprzyjętych migrantów po 2026 roku? Czy Unia Europejska zmienia zasady gry w sprawie pieniędzy przekazanych na pomoc Ukrainie? Między innymi o tym Piotr Salak porozmawia z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, europosłanką Koalicji Obywatelskiej, która będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Piotr Mazur / RMF FM

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Polska domaga się pełnego zwrotu środków za pomoc dostarczoną Ukrainie na początku wojny, tymczasem w Brukseli brakuje pieniędzy, a część państw chce zmienić zasady ich podziału. Czy Warszawa ma realne szanse na odzyskanie miliardów złotych i czy ma w tej sprawie sojuszników?

Porozmawiamy także o relacjach polsko-amerykańskich w kontekście wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Czy udział w wydarzeniu o charakterze sportowym to właściwe miejsce na rozmowy o bezpieczeństwie i obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Czy mamy realne szanse na stałą bazę wojsk USA?

Nie zabraknie też tematu napięć na linii Warszawa-Kijów, w tym dyskusji o ewentualnym odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zapytamy, czy kwestie historyczne powinny wpływać na europejskie aspiracje Ukrainy.

W rozmowie pojawi się również wątek zmian w polskim sądownictwie i wybór nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Czy to początek końca wieloletniego sporu o KRS? Czy możliwe jest odblokowanie procesu nominacji sędziowskich?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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