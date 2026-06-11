38-letnia Amanda Maria Souza de Oliveira usłyszała zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywą tożsamością. Kobieta zdołała przekonać pewne małżeństwo, że jest skrzywdzoną 12-latką, dzięki czemu para przyjęła ją pod swój dach i utrzymywała. 38-latka przez lata miała w podobny sposób miała oszukiwać innych ludzi.
- Bądź na bieżąco. Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Kobieta została zatrzymana w ubiegłym tygodniu w stanie Santa Catarina na południu Brazylii, o czym informuje dziś "The Guardian". Wcześniej, przez blisko 16 miesięcy, 38-latka mieszkała z małżeństwem w mieście Joinville. Para przekonana, że przygarnęła skrzywdzone dziecko, miała pokrywać jej wszystkie wydatki, urządzić jej pokój meblami dziecięcymi i wyposażyć w zabawki, a nawet wyprawić przyjęcie z okazji 12. urodzin.
Sprawa została szeroko opisana w lokalnych mediach, wywołując niedowierzanie, że kobiecie przez tak długi czas udawało się utrzymywać tajemnicę. Śledczy ujawnili jednak, że Oliveira wcześniej była oskarżana w kilku innych stanach Brazylii o podobne działania.