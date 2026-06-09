Ponad 2000 punktów programu, światowe gwiazdy literatury, muzyki i gier oraz tysiące fanów z całej Europy – tak zapowiada się Pyrkon 2026. Poznaj szczegóły programu i przygotuj się na trzy dni nieprzerwanej zabawy i niezapomnianych wrażeń! Mamy dla Was karnety na festiwal. Jak je zdobyć, sprawdź w artykule.

Pyrkon 2026: Poznań na trzy dni stanie się stolicą fantastyki / WALDEMAR WYLEGALSKI/POLSKA PRESS / East News

Pyrkon 2026 zawita do Poznania w dniach 19-21 czerwca, zapowiadając rekordową liczbę atrakcji i wyjątkowych gości!

Wśród gwiazd m.in. amerykańska pisarka Maggie Stiefvater, szwedzki zespół metalowy Twilight Force, Dominic McDowall ze studia Cubicle 7 i brytyjski aktor Andrew Wincott.

Festiwal to ponad 2000 wydarzeń w 20 strefach - od prelekcji przez cosplay, gry planszowe aż po strefy dla dzieci i miłośników LEGO.

Największy festiwal fantastyki w Polsce wraca na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pyrkon 2026 odbędzie się w dniach 19-21 czerwca, a organizatorzy zapowiadają rekordową liczbę atrakcji i wyjątkowych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. amerykańska pisarka Maggie Stiefvater, szwedzki zespół Twilight Force, współzałożyciel studia Cubicle 7 Entertainment Dominic McDowall oraz brytyjski aktor Andrew Wincott.

Po rekordowej edycji 2025, którą odwiedziło ponad 66 tysięcy osób, festiwal wraca w pełnym wymiarze. Pyrkon od lat przyciąga miłośników fantastyki z całej Polski i zagranicy, oferując bogaty program i niepowtarzalną atmosferę.

Goście z całego świata

Tegoroczna edycja Pyrkonu łączy cztery różne światy fantastyki. Maggie Stiefvater to autorka popularnych powieści młodzieżowych z gatunku fantasy. Twilight Force to zespół, który zyskał uznanie fanów metalu dzięki baśniowym inspiracjom. Dominic McDowall reprezentuje studio Cubicle 7 Entertainment, znane z adaptacji gier fabularnych. Andrew Wincott to z kolei aktor znany z produkcji BBC oraz seriali audio.

W ciągu 25 lat Pyrkon gościł już takie nazwiska jak Bonnie Wright ("Harry Potter"), Mark Sheppard ("Supernatural", "Doctor Who"), Miranda Otto ("Władca Pierścieni") czy polscy twórcy: Jacek Dukaj, Michał Żebrowski i prof. Andrzej Dragan.

Ponad 2000 punktów programu

Program Pyrkonu obejmuje ponad 2000 wydarzeń rozłożonych na około 20 stref tematycznych. Uczestnicy znajdą tu m.in. prelekcje, warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, pokazy cosplay, gry planszowe i komputerowe, a także specjalne strefy dla dzieci, graczy czy miłośników LEGO. Szczególną popularnością cieszy się Strefa Wiosek Fantastycznych, gdzie można przenieść się do światów znanych z książek i gier.

Nieodłącznym elementem festiwalu jest Strefa Wystawców, gdzie można kupić rękodzieło, gadżety z kultowych uniwersów oraz unikatowe akcesoria cosplayowe.

Koncerty na trzech scenach

Muzyka od kilku lat stanowi ważną część Pyrkonu. W 2025 roku na trzech scenach odbyło się ponad 30 koncertów, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Wiedźmin: Muzyka Kontynentu, Gloryhammer, Łydka Grubasa oraz Studio Accantus. W tym roku jedną z gwiazd będzie zespół Twilight Force.

Festiwal dostępny dla wszystkich

Organizatorzy Pyrkonu od lat dbają o dostępność wydarzenia dla osób z różnymi potrzebami. Na terenie festiwalu dostępne są m.in. tyflomapa, karta komunikacji, strefa ograniczonych bodźców oraz tłumacz polskiego języka migowego przy wejściu głównym. W programie znajdą się także punkty uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

25 lat tradycji

Pyrkon, organizowany przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era", przez ćwierć wieku rozrósł się z lokalnej imprezy do największego festiwalu fantastyki w Polsce, który co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora: Pyrkon 2026 - szczegóły oraz pełen program .