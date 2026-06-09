Ponad 2000 punktów programu, światowe gwiazdy literatury, muzyki i gier oraz tysiące fanów z całej Europy – tak zapowiada się Pyrkon 2026. Poznaj szczegóły programu i przygotuj się na trzy dni nieprzerwanej zabawy i niezapomnianych wrażeń! Mamy dla Was karnety na festiwal. Jak je zdobyć, sprawdź w artykule.
- Pyrkon 2026 zawita do Poznania w dniach 19-21 czerwca, zapowiadając rekordową liczbę atrakcji i wyjątkowych gości!
- Wśród gwiazd m.in. amerykańska pisarka Maggie Stiefvater, szwedzki zespół metalowy Twilight Force, Dominic McDowall ze studia Cubicle 7 i brytyjski aktor Andrew Wincott.
- Festiwal to ponad 2000 wydarzeń w 20 strefach - od prelekcji przez cosplay, gry planszowe aż po strefy dla dzieci i miłośników LEGO.
Największy festiwal fantastyki w Polsce wraca na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pyrkon 2026 odbędzie się w dniach 19-21 czerwca, a organizatorzy zapowiadają rekordową liczbę atrakcji i wyjątkowych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. amerykańska pisarka Maggie Stiefvater, szwedzki zespół Twilight Force, współzałożyciel studia Cubicle 7 Entertainment Dominic McDowall oraz brytyjski aktor Andrew Wincott.
Po rekordowej edycji 2025, którą odwiedziło ponad 66 tysięcy osób, festiwal wraca w pełnym wymiarze. Pyrkon od lat przyciąga miłośników fantastyki z całej Polski i zagranicy, oferując bogaty program i niepowtarzalną atmosferę.
Tegoroczna edycja Pyrkonu łączy cztery różne światy fantastyki. Maggie Stiefvater to autorka popularnych powieści młodzieżowych z gatunku fantasy. Twilight Force to zespół, który zyskał uznanie fanów metalu dzięki baśniowym inspiracjom. Dominic McDowall reprezentuje studio Cubicle 7 Entertainment, znane z adaptacji gier fabularnych. Andrew Wincott to z kolei aktor znany z produkcji BBC oraz seriali audio.
W ciągu 25 lat Pyrkon gościł już takie nazwiska jak Bonnie Wright ("Harry Potter"), Mark Sheppard ("Supernatural", "Doctor Who"), Miranda Otto ("Władca Pierścieni") czy polscy twórcy: Jacek Dukaj, Michał Żebrowski i prof. Andrzej Dragan.
Program Pyrkonu obejmuje ponad 2000 wydarzeń rozłożonych na około 20 stref tematycznych. Uczestnicy znajdą tu m.in. prelekcje, warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, pokazy cosplay, gry planszowe i komputerowe, a także specjalne strefy dla dzieci, graczy czy miłośników LEGO. Szczególną popularnością cieszy się Strefa Wiosek Fantastycznych, gdzie można przenieść się do światów znanych z książek i gier.
Nieodłącznym elementem festiwalu jest Strefa Wystawców, gdzie można kupić rękodzieło, gadżety z kultowych uniwersów oraz unikatowe akcesoria cosplayowe.
Muzyka od kilku lat stanowi ważną część Pyrkonu. W 2025 roku na trzech scenach odbyło się ponad 30 koncertów, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Wiedźmin: Muzyka Kontynentu, Gloryhammer, Łydka Grubasa oraz Studio Accantus. W tym roku jedną z gwiazd będzie zespół Twilight Force.
Organizatorzy Pyrkonu od lat dbają o dostępność wydarzenia dla osób z różnymi potrzebami. Na terenie festiwalu dostępne są m.in. tyflomapa, karta komunikacji, strefa ograniczonych bodźców oraz tłumacz polskiego języka migowego przy wejściu głównym. W programie znajdą się także punkty uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Pyrkon, organizowany przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era", przez ćwierć wieku rozrósł się z lokalnej imprezy do największego festiwalu fantastyki w Polsce, który co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników.
Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora: Pyrkon 2026 - szczegóły oraz pełen program.