Przez kilka województw uciekał 47-latek, który metodą "na legendę" oszukał 75-letnią mieszkankę Tarnowa w Małopolsce. Sprawca zmieniał środki transportu, próbując zgubić pościg.

W Tarnowie doszło do oszustwa metodą "na legendę" - sprawca zmanipulował 75-letnią kobietę i wyłudził od niej kilkaset tysięcy złotych, w tym gotówkę, biżuterię oraz sztabki złota.

Sprawca uciekł przez trzy województwa, kilkukrotnie zmieniając środki transportu i przemieszczając się głównie taksówkami, by utrudnić policji pościg.

Policjanci zatrzymali oszusta, który wyłudził ogromną sumę pieniędzy oraz kosztowności od 75-letniej mieszkanki Tarnowa. Straty wyceniono na kilkaset tysięcy złotych, a sprawca nie po raz pierwszy miał wziąć na celownik osobę starszą.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zajmujący się m.in. zwalczaniem tzw. "oszustw na legendę", otrzymali informację o próbie zmanipulowania starszej mieszkanki Tarnowa. Oszust, stosując popularną metodę wyłudzania pieniędzy pod wymyślonym pretekstem, nakłonił seniorkę do przekazania gotówki, biżuterii oraz sztabek złota.

Mundurowi niedługo po zgłoszeniu pojawili się na miejscu, jednak sprawca zdążył już uciec z łupem. Rozpoczęto pościg. Policja ustaliła, że złodziej przemieszcza się taksówkami i wielokrotnie zmienia środki transportu, by zatrzeć ślady.

Ostatecznie poszukiwany został namierzony i zatrzymany na terenie Strzelec Opolskich. To tam doszło do dynamicznego zatrzymania - policjanci uniemożliwili dalszą jazdę taksówki, w której uciekał oszust i odzyskali całość skradzionego mienia: gotówkę, biżuterię i sztabki złota.

Zatrzymany to 47-letni mieszkaniec Wrocławia, dobrze znany policji z wcześniejszych przestępstw - w przeszłości był już karany za handel narkotykami, bronią i liczne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Śledczy podejrzewają, że zatrzymany to sprawca także innych podobnych oszustw na terenie Małopolski, w tym w samym Krakowie.

Policja apeluje do mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, o zachowanie czujności i nieprzekazywanie pieniędzy nieznajomym osobom.