Mieszkańcy Sobótki (woj. dolnośląskie) zdecydowali o odwołaniu burmistrza Mirosława Jarosza. W niedzielnym referendum frekwencja przekroczyła wymagany próg, a za odwołaniem włodarza opowiedziała się zdecydowana większość głosujących. Rada miejska zachowała jednak swoje mandaty – zabrakło kilku głosów, by referendum w tej sprawie było ważne.

W niedzielnym referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Sobótka udział wzięło 3145 osób uprawnionych do głosowania.

By plebiscyt był ważny, do urn musiało pójść co najmniej 2744 mieszkańców. Wynik nie pozostawił wątpliwości – za odwołaniem Mirosława Jarosza głosowało aż 3056 osób.



Rada miejska pozostaje na stanowisku

Równolegle mieszkańcy głosowali w sprawie odwołania rady miejskiej. Tym razem jednak zabrakło zaledwie 51 głosów, by referendum było wiążące.

Do urn poszło 3144 mieszkańców, a wymagany próg wynosił 3195 wyborców. W efekcie rada miejska Sobótki zachowała swoje mandaty.



Zarzuty dla burmistrza

Inicjatorzy referendum zarzucali burmistrzowi oraz radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych.

Najwięcej emocji wzbudziła decyzja o zakupie przez samorząd Hotelu „Miś” i przekształceniu go w nową siedzibę magistratu. Przeciwnicy tej inwestycji podkreślali również rosnące zadłużenie gminy oraz brak transparentności w podejmowaniu kluczowych decyzji.



Mirosław Jarosz, który objął stanowisko burmistrza w 2024 roku po wygranej w drugiej turze wyborów, odpierał zarzuty inicjatorów referendum.

„Przekształcenie hotelu ‘Miś’ w nową siedzibę magistratu ma służyć poprawie dostępności i jakości obsługi mieszkańców” – przekonywał. Dodał także, że był zwolennikiem przeprowadzenia konsultacji społecznych, jednak „wniosek o ich przeprowadzenie wycofali sami radni”.



Co dalej z Sobótką?

Sobótka to gmina wiejsko-miejska położona w powiecie wrocławskim, u stóp Masywu Ślęży. Według danych GUS, mieszka tu około 10 tysięcy dorosłych osób.

Po odwołaniu burmistrza przed gminą stoją nowe wyzwania. W najbliższym czasie zostanie powołany komisarz, który będzie pełnił obowiązki burmistrza do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.

