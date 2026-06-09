Już 17 czerwca w Złotej Kaplicy poznańskiej katedry, mauzoleum pierwszych Piastów, zostaną wystawione szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, synowej Chrobrego, która wyszła za mąż za jego syna, Mieszka II Lamberta, czyli - jak zaznacza Biblioteka Kórnicka - pierwszego króla i pierwszej królowej Polski. Wydarzenie odbędzie się w związku z 1001. rocznicą śmierci króla.

Złota Kaplica z grobowcem Mieszka Pierwszego i Bolesława Chrobrego w bazylice archikatedralnej Św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

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Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski sprawujący władzę przez 33 lata, zmarł 17 czerwca 1025 roku. Już 17 czerwca w Poznaniu będzie można zobaczyć ekspozycję kości władcy oraz jego synowej - Rychezy. Odbędzie się także konferencja naukowa "Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego". Zaprezentowane zostanie również dzieło muzyczne "Ordo Coronationis".

Poprzez wystawienie historycznych artefaktów oraz towarzyszące temu konferencję naukową, koncert i modlitwę chcemy oddać cześć pierwszym władcom Polski, a zarazem przypomnieć o nieustającej pracy badaczy różnych dziedzin nauki nad dziejami początków państwa polskiego - przekazała Małgorzata Potocka z PAN Biblioteki Kórnickiej.

Organizatorzy podkreślili, że królewskie szczątki zostaną uroczyście wystawione w Złotej Kaplicy "po raz pierwszy od wieków". Modlitwę za zmarłych z rodu Piastów przy królewskim mauzoleum poprowadzi abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański.

Poznańska katedra jest najstarszą w kraju nekropolią królewską

Spoczywają w niej przedstawiciele dynastii Piastów, od Mieszka I po Przemysła II. W XIX wieku mauzoleum pierwszych Piastów stała się Złota Kaplica. W podziemiach świątyni znajdują się domniemane pozostałości grobowców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W Złotej Kaplicy mają spoczywać prochy obu władców.

Do udziału w konferencji naukowej "Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego" zaproszono naukowców i badaczy z całej Polski.

Złota Kaplica z grobowcem Mieszka Pierwszego i Bolesława Chrobrego w bazylice archikatedralnej Św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Prof. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ma przedstawić wyniki datowania kości przypisywanych Bolesławowi Chrobremu, wskazujące na rok 1025. Ich ewentualne badania genetyczne mogłyby natomiast wnieść nową jakość do badań nad najstarszymi dziejami dynastii Piastów, o czym opowie prof. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - poinformowała Małgorzata Potocka.

Wieczorem w katedrze odbędzie się uroczysta msza, podczas której zabrzmi utwór Jakuba Polaczyka "Lament in Memory of the King Bolesław the Brave". Po mszy nastąpi wykonanie "Ordo Coronationis", którego tekst stanowi próbę rekonstrukcji liturgii koronacyjnej Bolesława Chrobrego. Dzieło jest efektem współpracy kompozytora Norberta Paleja i dr. Pawła Figurskiego z Instytutu Sztuki PAN. Światowa premiera utworu odbyła się 3 listopada 2025 roku w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, a patronat honorowy nad konferencją objął metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

Złota Kaplica - mauzoleum pierwszych władców Polski

Komitet budowy kaplicy, zwanej Złotą lub Królewską, powstał pod przewodnictwem hr. Edwarda Raczyńskiego z inicjatywy późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Teofila Wolickiego. Prace prowadzono w latach 1836-1837, a wyposażenie kaplicy w stylu bizantyjskim kompletowano w kolejnych latach. Projekt opracował Franciszek Lanci.

Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski w 1025 roku, najprawdopodobniej w Wielkanoc, 18 kwietnia, lub w uroczystość św. Wojciecha. Miejscem koronacji była najprawdopodobniej katedra gnieźnieńska. Po śmierci władcy, jeszcze w tym samym roku, na króla Polski koronowany został jego syn, Mieszko II Lambert.