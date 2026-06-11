Głos zabrał również rzecznik Pentagonu Sean Parnell, który poinformował, że w budynku stwierdzono "problem z jakością powietrza". "Pentagon dysponuje zaawansowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Systemy te wykryły problem z jakością powietrza, co wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia" - napisał, cytowany przez Reutersa.

"Departament (Obrony) wdrożył standardowe procedury ochronne, w tym nakaz pozostania na miejscu dla osób znajdujących się w zagrożonej strefie. Zespoły ratunkowe są na miejscu i gotowe do wsparcia osób przebywających w budynku" - dodał.

Źródło CNN podało, że przedstawiciele służb mieli na odzież ochronną przeznaczoną do kontaktu z groźnymi substancjami chemicznymi, czyli tzw. kombinezony HAZMAT. Byli też wyposażeni w maski gazowe.

Później CNN przekazała, powołując się na dwa źródła, że do częściowego zamknięcia Pentagonu i ewakuacji pracowników doszło w wyniku fałszywego alarmu.