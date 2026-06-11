Zamknięte niektóre piętra i korytarze, ewakuacja części pracowników, strażacy w odzieży ochronnej przeznaczonej do kontaktu z groźnymi substancjami i maskach gazowych - tak wyglądało przedpołudnie w Pentagonie. "Incydent z materiałami niebezpiecznymi" okazał się jednak fałszywym alarmem - informuje CNN.
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Jako pierwsza informację o zamknięciu niektórych pięter i korytarzy oraz ewakuacji części pracowników Pentagonu podała w czwartkowe popołudnie czasu polskiego stacja telewizyjna CNN, powołując się na trzy źródła.
Komunikat w tej sprawie opublikowała straż pożarna hrabstwa Arlington, gdzie znajduje się siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. W krótkim oświadczeniu wspomniano o "incydencie związanym z materiałami niebezpiecznymi".