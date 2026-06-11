Prezydent Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250, będącej częścią obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Czy prezydent Polski będzie miał szansę na rozmowę w cztery oczy z prezydentem USA? Czy ma zaplanowane inne spotkania? Na te i inne pytania odpowie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

Marcina Przydacza zapytamy również o to, kiedy do Polski przyjedzie obiecanych przez Donalda Trumpa 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Kiedy poznamy konkrety? Czy to będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy? Kiedy będzie decyzja w sprawie stałej, a nie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce?

Kiedy prezydent Karol Nawrocki podejmie i ogłosi decyzję w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu? Czy to, że Pałac Prezydencki wstrzymuje się z decyzją, oznacza możliwy przełom? Czy mamy sygnały ze strony ukraińskiej, że Wołodymyr Zełenski rozważa wycofanie się z nadania jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA"?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

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