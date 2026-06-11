Nietypowy wypadek w Libiążu. Dziś po południu przy ulicy Górniczej, w czasie sprzątania samochodu, doszło do wybuchu w pojeździe. Do szpitala trafił 22-letni mężczyzna. Pierwszy sygnał o tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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Zdarzenie potwierdzili w rozmowie z RMF FM przedstawiciele zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło, gdy 22-letni mężczyzna sprzątał samochód. Wykorzystał do tego "sprężone powietrze" - takie produkty mogą zawierać gazy łatwopalne. Prawdopodobnie dostało się ono do układu elektrycznego samochodu, co spowodowało eksplozję. Huk wywołany przez wybuch przy ul. Górniczej słyszeli okoliczni mieszkańcy.

Zaskoczony 22-latek pierwotnie uciekł z samochodu. Na miejscu szybko pojawiła się policja i ratownicy medyczni. 22-latek trafił do szpitala. Nie ma informacji o stanie jego zdrowia.

