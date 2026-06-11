"Patrzę na to z niedowierzeniem. Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu. Prezydent Nawrocki w ciągu dziesięciu miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Czy to nie jest patologia? Na pewno rząd nie odpuści. Będą kolejne ustawy aż do skutku" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier skomentował też wizytę prezydenta w USA z okazji urodzin Donalda Trumpa, które odbędą się w najbliższy weekend. "Jeśli to ma służyć Polsce, to nie mam z tym problemu" – ocenił.

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Minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski komentował w Popołudniowej rozmowie w RFM FM decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który już po raz trzeci zawetował ustawę, mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce .

Minister Gawkowski ostro o ruchu prezydenta: Recydywa w kryciu przestępców

Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwag Kancelarii Prezydenta. Patrzę na to z niedowierzaniem, bo prezydent wetując ustawę o kryptoaktywach, o rynku, i regulacjach de facto zezwala dalej na to, żeby przestępcy okradali Polki i Polaków, by rynek mógł dalej ciągnąć kasę od tych, którzy po prostu zostaną oszukani. I to jest też akt oskarżenia dla prezydenta, bo wetując tą ustawę przyczynia się do tego, żeby kryć przestępców, ale sam kryje też tych, którzy być może są związani z PiS-em czy Konfederacją i po prostu na tym korzystali - powiedział Gawkowski.

Dodał, że prezydent tym ruchem dopuścił się "recydywy" w kryciu przestępców.

Na pytanie prowadzącej Magdy Sakowskiej o powody decyzji prezydenta, wicepremier stwierdził wprost: Nie wiem.

Słyszałem urzędników pana prezydenta, którzy mówili, że regulacje są niezbędne, że oszukano tysiące ludzi, że mamy firmy, które też nie wiadomo jak tutaj działają i że to wszystko nie mieści się w głowie. I to było dwa tygodnie temu. Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu (Prezydenckiego -red.) jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały - stwierdził.

Zwrócił uwagę - nie przebierając w słowach - natomiast na ilość zawetowanych ustaw przez prezydenta w pierwszym roku jego prezydentury. Prezydent Nawrocki w ciągu dziesięciu miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Czy to nie jest patologia? - wskazał, zapewniając jednocześnie, że trzecie już weto prezydenta w tej samej sprawie nie zniechęci rządu.

Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzje. To jest prezydent PiS-u, który podejmował dobrą decyzję dla PiS-u i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli. Będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi: Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna - podnosił na antenie radia.