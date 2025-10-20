Bus zderzył się z kolumną amerykańskich pojazdów wojskowych na A2 w Buku w Wielkopolsce. Na miejscu występują utrudnienia. Informację, którą dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM, potwierdziły nam służby. Rannych zostało trzech żołnierzy. Poszkodowana jest również osoba z busa.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W poniedziałek wieczorem na 137. km A2 w stronę Warszawy - w Buku w Wielkopolsce - doszło do zderzenia busa z amerykańską kolumną wojskową. Jedna osoba była uwięziona w pojeździe. Poszkodowani są trzej amerykańscy żołnierze i jedna osoba cywilna, która poruszała się busem - powiedział RMF FM dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

W stronę Warszawy zablokowany jest jeden pas. Na razie nie wiadomo, ile pojazdów liczyła amerykańska kolumna wojskowa.



