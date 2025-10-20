Polak jest wśród aresztowanych podczas weekendowej akcji służb imigracyjnych przy lotnisku Chicago-O’Hare - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Zatrzymano go wraz innymi na parkingu dla kierowców pracujących dla prywatnych firm przewozowych.

Zatrzymanie przez służby imigranta w Hidalgo w Teksasie. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

W ręce służb imigracyjnych wpadło w sumie jedenaście osób. Departament Bezpieczeństwa Krajowego twierdzi, że osoby te przekroczyły termin ważności wizy.

Część z nich posiadała nakaz deportacji, posiadały kryminalną przeszłość, były oskarżone między innymi o przemoc domową czy jazdę pod wpływem alkoholu - informuje dziennikarz RMF FM.

Wśród zatrzymanych byli nielegalni imigranci z Kolumbii, Kirgistanu, Meksyku, Mongolii, Polski, Rosji, Ukrainy i Wenezueli. Teraz te osoby czeka powrót do kraju.

Funkcjonariusze amerykańskich służb przypominają, że można skorzystać z dobrowolnego programu wyjazdu z USA, otrzymując wsparcie na ten cel lub czekać na zatrzymanie i deportowanie. Amerykańska administracja prowadzi szeroko zakrojone działania związane z deportacjami.