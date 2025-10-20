Tragedia w Ognicy w woj. zachodniopomorskim. Samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem. Zginął kierowca auta.

Tragedia w Ognicy - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Ognica - powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, pociąg relacji Szczecin - Piła zderzył się z samochodem osobowym.



Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Pomimo akcji ratunkowej prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych, życia kierowcy samochodu nie udało się uratować.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja oraz prokuratura.