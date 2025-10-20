W gminie Poddębice w województwie łódzkim znaleziono ciało 76-letniego mężczyzny z licznymi ranami po pogryzieniu przez zwierzęta, prawdopodobnie psy. Okoliczności śmierci bada prokuratura, a kluczowe odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.
- W gminie Poddębice znaleziono ciało 76-letniego mężczyzny z ranami po pogryzieniu przez zwierzęta.
- Na posesji, przy której znaleziono ciało, przebywało dziewięć psów.
- Policja i prokuratura ustalają, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się zwierzęta, czy też ciało zostało pogryzione po zgonie.
Jak poinformował "Dziennik Łódzki", w piątkowe popołudnie służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym przed bramą jednej z posesji w gminie Poddębice. Po przybyciu na miejsce okazało się, że 76-latek nie żyje, a na jego ciele znajduje się wiele śladów po ugryzieniu, najprawdopodobniej psy.
Jak ustalili funkcjonariusze, na terenie posesji, przy której znaleziono ciało, przebywało dziewięć dorosłych psów. Zwierzęta zostały odłowione przez służby i przekazane do schroniska, dowiedział się Onet. Weterynarz ma zbadać ich stan oraz sprawdzić, czy mogły mieć związek ze śmiercią mężczyzny.
Prokuratura ustala okoliczności tragedii. Śledczy nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń - zarówno ataku zwierząt, jak i możliwości, że mężczyzna zmarł z innych przyczyn, a jego ciało zostało pogryzione już po śmierci. Kluczowe odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok, która została zaplanowana na czwartek.
Los dziewięciu psów, które znajdowały się na posesji, zależy od wyników śledztwa i badań weterynaryjnych. Służby zapewniają, że wszystkie procedury są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.