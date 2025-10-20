W gminie Poddębice w województwie łódzkim znaleziono ciało 76-letniego mężczyzny z licznymi ranami po pogryzieniu przez zwierzęta, prawdopodobnie psy. Okoliczności śmierci bada prokuratura, a kluczowe odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.

/ Shutterstock

W gminie Poddębice znaleziono ciało 76-letniego mężczyzny z ranami po pogryzieniu przez zwierzęta.

Na posesji, przy której znaleziono ciało, przebywało dziewięć psów.

Policja i prokuratura ustalają, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się zwierzęta, czy też ciało zostało pogryzione po zgonie.

Jak poinformował "Dziennik Łódzki", w piątkowe popołudnie służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym przed bramą jednej z posesji w gminie Poddębice. Po przybyciu na miejsce okazało się, że 76-latek nie żyje, a na jego ciele znajduje się wiele śladów po ugryzieniu, najprawdopodobniej psy.

Psy zagryzły 76-latka?

Jak ustalili funkcjonariusze, na terenie posesji, przy której znaleziono ciało, przebywało dziewięć dorosłych psów. Zwierzęta zostały odłowione przez służby i przekazane do schroniska, dowiedział się Onet. Weterynarz ma zbadać ich stan oraz sprawdzić, czy mogły mieć związek ze śmiercią mężczyzny.

Prokuratura ustala okoliczności tragedii. Śledczy nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń - zarówno ataku zwierząt, jak i możliwości, że mężczyzna zmarł z innych przyczyn, a jego ciało zostało pogryzione już po śmierci. Kluczowe odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok, która została zaplanowana na czwartek.

Co dalej ze zwierzętami?

Los dziewięciu psów, które znajdowały się na posesji, zależy od wyników śledztwa i badań weterynaryjnych. Służby zapewniają, że wszystkie procedury są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.