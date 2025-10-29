Około dwóch trzecich mieszkańców Środy Wielkopolskiej zostało pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Wszystko przez awarię głównego wodociągu, do której doszło podczas prac modernizacyjnych. Trwają intensywne prace naprawcze, a mieszkańcy czekają na przywrócenie dostaw.

Awaria wodociągu w Środzie Wielkopolskiej / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W środę przed południem, podczas prowadzonych prac modernizacyjnych przy stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, doszło do poważnej awarii.

Koparka uszkodziła główny wodociąg, który zaopatruje w wodę nie tylko ponad 23-tysięczne miasto, ale także okoliczne miejscowości: Ruszków, Zielniki, Janowo, Kijewo i Mączniki.

Część mieszkańców bez wody

Jak poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, w wyniku awarii przerwano dostawy wody dla większości mieszkańców.

Na tę chwilę woda dla mieszkańców jest wyłączona z głównej stacji, ale zaopatrywane są dwa ujęcia dodatkowe, mniejsze, więc dla części mieszkańców woda jest dostarczana, pod słabszym ciśnieniem - poinformował prezes spółki, Bartosz Bałażyk, wyjaśnił:

Według szacunków jedna trzecia mieszkańców Środy Wielkopolskiej, głównie ci zamieszkujący domy parterowe i najniższe kondygnacje budynków wielorodzinnych, ma dostęp do wody, jednak pod bardzo niskim ciśnieniem.

Beczkowozy podstawione

Aby zminimalizować skutki awarii, przedsiębiorstwo uruchomiło beczkowozy dowożące wodę do poszczególnych lokalizacji.

Mieszkańcy mogą korzystać z podstawionych cystern, by zaopatrzyć się w niezbędną wodę do codziennych potrzeb.

Na razie nie wiadomo, kiedy woda róci do kranów.

Prezes MPECWiK zapewnia, że trwają intensywne prace naprawcze. Obecnie trwa wypompowywanie wody z wykopu przy miejscu usterki. Dopiero potem zostanie oszacowany dokładny czas usunięcia awarii – poinformował Bartosz Bałażyk.

Jednocześnie zaznaczył, że „wodociąg powinien zostać naprawiony w przeciągu kilku godzin”.







