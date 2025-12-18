Poznań rozbłysnął świątecznymi dekoracjami. Miasto ogłosiło wyniki konkursu na najpiękniej przystrojone witryny, a dla mieszkańców i turystów przygotowało specjalną mapę, dzięki której można zaplanować wyjątkowy spacer szlakiem 26 najciekawszych, bożonarodzeniowych aranżacji.

W Poznaniu bożonarodzeniowy jarmark świąteczny otwarto na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Świąteczny klimat w Poznaniu czuć na każdym kroku, a w tym roku miasto przygotowało dla mieszkańców i turystów wyjątkową atrakcję. Kilka dni temu rozstrzygnięto miejski konkurs na najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe.

Nagrodę główną otrzymała kamienica przy ul. Libelta 27. Na budynku widać ogromne kokardy, które sprawiają, że kamienica wygląda jak ogromny prezent. "W oknach migoczą światła, a każda dekoracja została dobrana tak, by podkreślić magię zimowego czasu" - zaznaczono. Taką samą nagrodą doceniono też sklep z pamiątkami znajdujący się na ul. Święty Marcin 26 za świąteczną witrynę. "Każdy element ma swoją historię, a wszystkie razem tworzą miejsce, w którym magia świąt splata się z rękodziełem, tradycją i rodzinnym ciepłem" - wskazano.

Nagrodę specjalną za kreatywność i oryginalność otrzymała restauracja przy Ratajczaka 34. Rozstrzygający konkurs podkreślili magię cukierkowego świata stworzonego przez pracowników lokali.

To jednak nie wszystko. Zgłoszonych lokali było znacznie więcej, a każda z dekoracji zasługuje na uwagę.

Mapa świątecznych dekoracji

Aby każdy mógł podziwiać świąteczne ozdoby, Miasto Poznań przygotowało specjalną Mapę dekoracji świątecznych. Znajdują się na niej lokalizacje wszystkich 26 sklepów, restauracji i firm, które zgłosiły swoje witryny do konkursu. Dzięki temu każdy może łatwo zaplanować klimatyczny spacer po mieście i przez cały wieczór podziwiać świąteczne dekoracje.

Propozycja na świąteczny spacer w Poznaniu to nie tylko okazja do zobaczenia pięknie przystrojonych witryn, ale także do odkrycia nowych miejsc na mapie miasta.

Warto zwrócić uwagę na różnorodność dekoracji - od klasycznych, pełnych światełek i bombek, po nowoczesne, kreatywne aranżacje, które przyciągają wzrok przechodniów.