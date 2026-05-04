Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę w pobliżu Term Maltańskich w Poznaniu. W wyniku ataku ostrym narzędziem ranne zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby. Policja poszukuje napastnika.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem.

W okolicach Term Maltańskich na terenie ogródków działkowych napastnik miał zaatakować maczetą i ranić dwie osoby. Takie zgłoszenie otrzymała policja.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków.

Policja poszukuje sprawcy

Wiadomo, że policja poszukuje napastnika, który wczoraj wieczorem miał zaatakować nożem dwie osoby.

Dwaj mężczyźni, którzy doznali obrażeń rąk zostali zabrani do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu. Ich zachowanie jest jednak dziwne.

Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami, nie chcą przekazać żadnych informacji, okazało się, że obaj są notowani w rejestrach kryminalnych - mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

"W tle całej sprawy nie mniej interesujące jest towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej" - przekazali nam poznańscy policjanci.



