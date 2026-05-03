W tartaku w Racocie w Wielkopolsce w nocy z soboty na niedzielę wybuchł ogromny pożar. Ogień i kłęby czarnego dymu widoczne były z dużej odległości, a w szczytowym momencie z ogniem walczyły aż 23 zastępy strażaków. Na szczęście nikt nie został ranny.

Wielkopolska: Pożar w Racocie, zdj. dzięki uprzejmości Kościan112 / Karol Schmidt/Kościan112 / RMF FM

Pożar w Racocie

Tuż przed północą w sobotę przy ul. Szkolnej w miejscowości Racot w powiecie kościańskim w województwie wielkopolskim zapaliła się hala tartaku. W nocy w akcji gaśniczej uczestniczyły aż 23 zastępy strażackie.

Pożarem objęta była hala produkcyjna, w której znajdowały się maszyny, drewno i gotowe wyroby - przekazał RMF FM mł. kpt. Dawid Kryś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Pożar udało się opanować przed godz. 4.

Teraz - przy pomocy sprzętu użyczonego przez właściciela tartaku - częściowo staramy się rozebrać tę konstrukcję, żeby dotrzeć do środka. Nasze działania są prowadzone z zewnątrz ze względu na to, że hala uległa zawaleniu. Dach praktycznie w całości się zawalił - dodał mł. kpt. Dawid Kryś.

Nikt nie został ranny.