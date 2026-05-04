Są pierwsze przypadki podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu - dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W poniedziałek egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się matura 2026.

Arkusze maturalne z języka polskiego / ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press / East News

Centralna Komisja Egzaminacyjna odnotowała pierwsze podejrzenia nieuczciwego zachowania podczas matur.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego.

Nieprawidłowości będą zgłoszone do prokuratury

Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiające fragmenty arkusza egzaminacyjnego.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, po południu dyrektor Centralnej Komisji zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury.

W poniedziałek o godzinie 9 w całym kraju rozpoczął się pierwszy w tym roku pisemny egzamin maturalny - z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób.

Matura w całej Polsce rozpoczęła się zgodnie z planem, bez opóźnień.

Kto wie, co będzie na maturze?

O kulisach egaminów maturalnych mówił w Radiu RMF24 prezes centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

Matura to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego ucznia kończącego szkołę średnią. Jak mówił prezes CKE, proces przygotowania egzaminu rozpoczyna się na długo przed tym, zanim abiturienci zasiądą w ławkach egzaminacyjnych.

Arkusze maturalne tworzymy ponad trzy lata przed daną sesją egzaminacyjną - mówił Zakrzewski w internetowym Radiu RMF24. Oznacza to, że zadania, z którymi zmierzą się tegoroczni maturzyści, zostały opracowane już kilka lat temu.

Kto zna arkusze przed maturą? Jednym z kluczowych elementów organizacji matur jest zachowanie ścisłej tajemnicy dotyczącej treści egzaminów. Jak informuje Robert Zakrzewski, liczba osób mających dostęp do ostatecznego kształtu arkuszy jest bardzo ograniczona.

Myślę, że to jest naprawdę kilka osób - podkreśla. Taka polityka minimalizuje ryzyko wycieku informacji i zapewnia równe szanse wszystkim zdającym.

Egzamin maturalny - szczegółowy harmonogram

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w tzw. "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

- Od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

- Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

- Rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r

Najważniejsze egzaminy:

Język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00

Język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00

Język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

- Część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.

- Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

- Część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00

- Część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek)

Ogłoszenie wyników:

- Egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.

- Egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Czas trwania egzaminów maturalnych

Formuła 2023:

Język polski (podstawowy) - 240 minut

Matematyka (podstawowy) - 180 minut

Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut

Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów),

wyjątki: język polski (210 minut), test historycznoliteracki (210 minut), język polski w użyciu (240 minut).

Formuła 2015:

Język polski (podstawowy) - 170 minut (test), 170 minut (wypracowanie)

Matematyka (podstawowy) - 170 minut

Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut

Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów)

Informatyka (rozszerzona) - 150 minut (część I), 80 minut (część II), z 30-minutową przerwą

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami czas trwania egzaminów może zostać wydłużony zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.