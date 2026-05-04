Od wtorku mieszkańców rejonu ul. Armii Krajowej i ul. Bronowickiej w Krakowie czekają poważne zmiany w organizacji ruchu. Wszystko przez rozpoczynające się prace budowlane związane z przygotowaniem tymczasowych zjazdów i organizacją placu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bronowicach. Zmiany dotkną zarówno kierowców, jak i pieszych.
Wielkimi krokami zbliża się ważna inwestycja drogowa w Krakowie, czyli budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Bronowicach oraz terminalem autobusowym.
Wykonawca inwestycji poinformował, że od 5 maja wprowadzone zostaną pierwsze ograniczenia. "Od 5 maja wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Bronowicką" - czytamy w komunikacie.
To nie koniec utrudnień. W pierwszej kolejności zamknięty zostanie chodnik po południowej stronie łącznicy, a ruch pieszych zostanie przekierowany na drugą stronę ulicy.
W kolejnych dniach planowane są dalsze zmiany. W następnym etapie wyłączony z użytkowania będzie także chodnik po północnej stronie łącznicy oraz przejścia piesze przebiegające przez teren placu budowy.
Oznacza to, że piesi będą musieli korzystać z wyznaczonych obejść.
To nie jedyne utrudnienia, z jakimi będą musieli zmierzyć się mieszkańcy.
Od poniedziałku 11 maja zamknięty zostanie fragment chodnika w rejonie ul. Złoty Róg w związku z przebudową sieci wodociągowej.
Jednocześnie zapewniony zostanie tymczasowy ciąg pieszy, umożliwiający dojście do przystanku kolejowego.
W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie w rejonie prowadzonych robót.
Warto śledzić komunikaty dotyczące kolejnych etapów inwestycji, by uniknąć niepotrzebnych utrudnień w codziennym poruszaniu się po mieście.