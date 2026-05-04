Ponad 344 tysiące maturzystów w całym kraju przystępuje w tym roku do egzaminu dojrzałości. Jak powstają arkusze maturalne, kto zna ich treść przed egzaminem i jak Centralna Komisja Egzaminacyjna dba o bezpieczeństwo oraz równość szans? Sprawdzamy, jak wygląda proces przygotowania najważniejszego testu dla młodych Polaków.

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie

Matura to ważny egzamin, a arkusze są tworzone nawet 3 lata wcześniej - wszystko pod kontrolą CKE.

Zadania są zgodne z podstawą programową, więc nie ma niespodzianek - to, co było na lekcjach, pojawi się na egzaminie.

Tylko kilka osób zna treść arkuszy przed maturą, żeby zapewnić uczciwość i równe szanse.

Poziom trudności jest stabilny - podstawowy dla każdego, rozszerzony dla ambitnych, którzy celują w topowe uczelnie.

Matura 2026: Jak wygląda proces tworzenia arkuszy egzaminacyjnych?

Matura to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego ucznia kończącego szkołę średnią. Każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje zadania, które sprawdzają wiedzę i umiejętności absolwentów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia. Jak podkreśla prezes CKE, Robert Zakrzewski, cały proces rozpoczyna się na długo przed tym, zanim abiturienci zasiądą w ławkach egzaminacyjnych.

Arkusze maturalne tworzymy ponad trzy lata przed daną sesją egzaminacyjną - wyjaśnia Zakrzewski w internetowym Radiu RMF24. Oznacza to, że zadania, z którymi zmierzą się tegoroczni maturzyści, zostały opracowane już kilka lat temu.

Każdy arkusz egzaminacyjny musi być zgodny z wymaganiami podstawy programowej, która jest fundamentem szkolnego nauczania. To gwarantuje, że maturzyści znajdą w arkuszach zagadnienia, które poznawali podczas lekcji. To, czego uczą się maturzyści na lekcjach, mogą znaleźć w arkuszach maturalnych - zapewnia szef CKE. Dzięki temu egzamin nie powinien zaskoczyć uczniów pytaniami wykraczającymi poza program nauczania.

Kto zna arkusze przed maturą? Jednym z kluczowych elementów organizacji matur jest zachowanie ścisłej tajemnicy dotyczącej treści egzaminów. Jak informuje Robert Zakrzewski, liczba osób mających dostęp do ostatecznego kształtu arkuszy jest bardzo ograniczona.

Myślę, że to jest naprawdę kilka osób - podkreśla. Taka polityka minimalizuje ryzyko wycieku informacji i zapewnia równe szanse wszystkim zdającym.

Matura 2026: jaki jest poziom trudności na maturze podstawowej i rozszerzonej?

Zdawalność matur w Polsce

Wielu uczniów i rodziców zastanawia się, czy poziom trudności egzaminów zmienia się z roku na rok. Zdaniem szefa CKE, poziom tegorocznych arkuszy jest porównywalny z poprzednimi latami.

Jak podkreśla Robert Zakrzewski, poziom podstawowy jest tak skonstruowany, aby każdy uczciwie przygotowany maturzysta mógł go zdać.

Z kolei poziom rozszerzony to propozycja dla tych, którzy chcą osiągać najlepsze wyniki i walczyć o miejsce na wymarzonych kierunkach studiów. To właśnie te wyniki są kluczowe podczas rekrutacji na uczelnie wyższe i mogą zadecydować o przyszłości absolwentów szkół średnich.

Harmonogram matur 2026: kiedy i jakie egzaminy?

Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa od 4 do 21 maja, a terminy poszczególnych przedmiotów wyznacza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Część ustna matur odbędzie się w dniach 7-30 maja, według harmonogramów ustalanych przez szkoły. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego.