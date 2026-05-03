Rano przywrócony został normalny ruch na linii kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Wczoraj po awarii trakcji na odcinku między Palędziem a Bukiem wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

W sobotę około godz. 17.30, na odcinku pomiędzy Palędziem a Bukiem (pow. poznański), doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. To linia dwutorowa, ale jeden tor jest wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane.

Po wykryciu awarii wstrzymano ruch pociągów, a przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Składy dalekobieżne notowały wielogodzinne opóźnienia . Jeden ze składów był w sobotni wieczór opóźniony o ponad 240 minut.

Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że usterkę usunięto w niedzielę około godz. 4 rano.

Przyczyny awarii będzie wyjaśniała wewnętrzna komisja kolejowa.