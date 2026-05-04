Obywatele Ukrainy mający PESEL UKR mogą od dziś składać wnioski o wydanie karty pobytu ważnej przez 3 lata - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Składanie wniosków o ten dokument jest możliwe wyłącznie za pomocą portalu Moduł Obsługi Spraw

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kartę pobytu?

Karty pobytu CUKR mogą otrzymać obywatele Ukrainy oraz członkowie ich rodzin. Warunki, które muszą spełnić, to:

legalny pobyt w Polsce w związku z korzystaniem z ochrony czasowej,

posiadanie statusu UKR w dniu 4 czerwca 2025 r.,

posiadanie statusu UKR w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu CUKR,

posiadanie nieprzerwanego statusu UKR przynajmniej przez 365 dni.

Wniosek o wydanie karty pobytu można złożyć jedynie w formie elektronicznej, za pomocą portalu Moduł Obsługi Spraw. Cudzoziemiec otrzyma wezwanie do urzędu wojewódzkiego po odbiór gotowej karty pobytu.



Opłata skarbowa przy składaniu wniosku wynosi 340 zł. Z kolei opłata za wydanie karty pobytu to 100 zł.

Co da Ukraińcom wyrobienie karty pobytu?

Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, że możliwość uzyskania karty pobytu dla osób korzystających z ochrony czasowej z adnotacją "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" niesie ze sobą szereg korzyści.

"Z chwilą odbioru karty pobytu CUKR, dotychczasowy legalny pobyt cudzoziemca przekształci się w zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Będzie ono dawało pełny dostęp do rynku pracy - bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę - i możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele Polski" - czytamy w komunikacie.

Posiadacz karty pobytu CUKR będzie mógł korzystać ze wszystkich uprawnień przewidzianych dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Karta wraz z ważnym dokumentem podróży będzie uprawniać do podróżowania po strefie Schengen przez okres do 90 dni w okresie 180-dniowym.

Czas pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu CUKR będzie także wliczał się do okresu wymaganego do uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE. Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł uzyskać na zasadach ogólnych.

Z chwilą odbioru karty pobytu CUKR cudzoziemiec utraci status UKR i prawo do świadczeń z tym związanych, w tym możliwość bezpłatnego zamieszkania i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.