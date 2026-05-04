Kraków po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi światowej turystyki. W najnowszym zestawieniu Leisure Lifestyle Awards 2026, przygotowanym przez magazyn Global Traveler, polskie miasto zostało uznane za najlepsze miejsce do wypoczynku w Europie. To ogromne wyróżnienie, które potwierdza rosnącą pozycję Krakowa na turystycznej mapie świata.

Kraków najlepszym miastem do odpoczynku w Europie

Leisure Lifestyle Awards to coroczny, międzynarodowy ranking organizowany przez magazyn Global Traveler. W 2026 roku odbyła się już 14. edycja tego plebiscytu, w którym nagrody przyznawane są na podstawie ankiet wypełnianych przez doświadczonych podróżników - czytelników magazynu, którzy regularnie odwiedzają różne zakątki świata.

Wyróżnienia obejmują szerokie spektrum branży turystycznej: od najlepszych miejsc na wypoczynek i city break, przez linie lotnicze, lotniska, rejsy wycieczkowe, aż po hotele, resorty i operatorów turystycznych.



Przyznawane są także nagrody specjalne za innowacje, działania na rzecz środowiska oraz odpowiedzialność społeczną.

Kraków wyprzedził europejskich konkurentów

W kategorii Best Leisure Destination in Europe Kraków zajął pierwsze miejsce, zostawiając w tyle takie miasta jak Sewilla, Porto, Stambuł czy Lizbona.

To jedno z najważniejszych wyróżnień w całym rankingu, ponieważ dotyczy ogólnej oceny doświadczenia turystycznego - czyli tego, jak miasto jest postrzegane przez podróżników jako miejsce idealne do wypoczynku.

Kraków znalazł się również w gronie światowych zwycięzców, obok takich kierunków jak Charleston w USA, Seul w Azji, Maroko w Afryce oraz Panama City w Ameryce Łacińskiej.



Co decyduje o sukcesie Krakowa?

Nagroda Leisure Lifestyle Awards ma szczególną wartość, ponieważ - jak podkreślają organizatorzy - opiera się na opiniach prawdziwych podróżników, a nie ekspertów z branży.

"To właśnie doświadczeni turyści wskazują miejsca, które najlepiej odpowiadają na potrzeby współczesnego wypoczynku - łączącego komfort, autentyczność i wysoką jakość usług" - czytamy w uzasadnieniu.

Zwycięstwo Krakowa potwierdza, że miasto nie tylko przyciąga turystów z całego świata, ale także skutecznie konkuruje z największymi i najbardziej znanymi europejskimi destynacjami.

Historyczne zabytki, wyjątkowa atmosfera, bogata oferta kulturalna i gastronomiczna oraz wysoki poziom usług sprawiają, że Kraków jest dziś jednym z najchętniej wybieranych kierunków wypoczynkowych.

