Dobrze zdana matura to dopiero początek drogi. Przed tegorocznymi absolwentami szkół średnich kluczowa decyzja - wybór kierunku studiów, który często przesądza o przyszłej karierze zawodowej. Sprawdzamy, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w ostatnim roku i kiedy rusza rekrutacja na studia 2026/2027.

4 maja rozpoczęły się matury 2026 / Wojciech Olkuśnik / East News

Wybór kierunku studiów w dużej mierze decyduje o przyszłej karierze i statusie społecznym.

Psychologia na czele najpopularniejszych kierunków

Dobrze zdana matura oznacza początek ważnych życiowych decyzji. Wybór kierunku to często także wybór przyszłej ścieżki zawodowej. Jakie kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem w ostatnich latach?

Według danych przytaczanych przez portal otouczelnie.pl, w 2025 roku największym zainteresowaniem cieszyła się psychologia, która przyciągnęła ponad 43 tysiące zgłoszeń. Na drugim miejscu znalazł się kierunek lekarski z liczbą ponad 30 tys. aplikacji. A jakie kierunki znalazły się na kolejnych?

psychologia - ponad 43 tys. zgłoszeń

kierunek lekarski - ponad 30 tys.

zarządzanie - ponad 27 tys.

prawo i informatyka - po ok. 26 tys.

pielęgniarstwo - ok. 22 tys.

fizjoterapia - ponad 17 tys.

ekonomia - 16 tys.

finanse i rachunkowość - ponad 14 tys.

budownictwo - ponad 11 tys.

Rankingi popularności kierunków studiów można traktować jako "listy przebojów" szkolnictwa wyższego - odzwierciedlają one zarówno trendy zawodowe, jak i społeczne zainteresowania młodych ludzi.

Kierunki przyszłości: duża konkurencja i nowe specjalizacje

W zestawieniach dotyczących liczby kandydatów na jedno miejsce wysoką konkurencję odnotowano na takich kierunkach jak:

japonistyka (orientalistyka) - 22,2 osoby na miejsce

kierunek lekarsko-dentystyczny - 18,0

Business and Management - 17,7

Data Science w biznesie - 16,3

reżyseria - 16,1

orientalistyka - sinologia - 15,3;

mechanika i projektowanie maszyn - 14,8;

orientalistyka - koreanistyka - 14,3;

filologia orientalna - japonistyka - 13,6;

zarządzanie inżynierskie - 13,6;

Rekrutacja na studia 2026/2027 - kiedy się zaczyna?

Proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2026/2027 będzie prowadzony online. Kandydaci będą mogli rejestrować się w systemach IRK lub ERK na ponad 350 uczelniach w całym kraju.

Najważniejsze terminy:

start rekrutacji: 1 marca 2026 r. (na niektórych uczelniach później, np. w Krakowie od 9 kwietnia)

(na niektórych uczelniach później, np. w Krakowie od 9 kwietnia) koniec rekrutacji: 31 października 2026 r.

wyniki pierwszej tury: zwykle w połowie lipca 2026 r.

W 2025 roku na polskich uczelniach rozpoczęło naukę 450 715 nowych studentów, czyli o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Eksperci zwracają uwagę, że mimo niewielkiego spadku liczby studentów, konkurencja na najbardziej prestiżowe kierunki pozostaje bardzo wysoka.

Terminy rekrutacji na największych uczelniach

Większość uczelni ogłosiła już szczegółowe terminy rekrutacji na rok akademicki 2026/27.

Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (podobnie jak większość krakowskich uczelni) rekrutację letnią na studia stacjonarne rozpoczynają 1 czerwca 2026 roku, a kończą 9 lipca.

Uniwersytet Warszawski zaprasza kandydatów na studia stacjonarne od 9 czerwca do 9 lipca 2025. To jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, oferująca szeroki wachlarz kierunków.

Politechnika Warszawska, znana z doskonałego poziomu kształcenia inżynierów, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne od 1 czerwca do 13 lipca.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna rekrutację najwcześniej, bo już 17 kwietnia.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska otwierają swoje podwoje dla kandydatów 1 czerwca.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje szeroki zakres kierunków ekonomicznych i biznesowych - rekrutacja trwa od 20 maja.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to idealne miejsce dla pasjonatów nauk o życiu i środowisku z terminem rekrutacji od 1 czerwca.

Wyniki rekrutacji na tych uczelniach znane będą w lipcu. Także w tym miesiącu dostarczyć trzeba będzie pozostałe niezbędne dokumenty.