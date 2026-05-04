​Powszechny Zakład Ubezpieczeń podpisał warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji MetLife Ukraina, największego ubezpieczyciela na życie na ukraińskim rynku. Transakcja, która wymaga jeszcze zgody nadzoru finansowego, może znacząco wzmocnić pozycję polskiej grupy ubezpieczeniowej w regionie i otworzyć nowe perspektywy rozwoju na wschodnich rynkach.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń, największa polska grupa ubezpieczeniowa, ogłosił podpisanie warunkowej umowy przejęcia 100 proc. akcji MetLife Ukraina. To strategiczny krok, który może znacząco zwiększyć skalę działalności PZU na rynku ukraińskim oraz w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, inwestycja w lidera rynku z doświadczonym zespołem i odpornym modelem biznesowym ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju grupy.

MetLife Ukraina - lider rynku ubezpieczeń na życie

MetLife Ukraina to niekwestionowany lider w segmencie ubezpieczeń na życie w Ukrainie. Firma posiada około 50-procentowy udział w rynku i obsługuje blisko 900 tysięcy klientów. Spółka może pochwalić się wysoką rentownością na poziomie około 20 proc. oraz silną pozycją kapitałową, co gwarantuje stabilność finansową i możliwość regularnej wypłaty dywidendy. Przejęcie tak silnego gracza pozwoli PZU nie tylko na zwiększenie udziału w rynku, ale także na wykorzystanie doświadczenia i kompetencji zespołu MetLife Ukraina do dalszego rozwoju działalności.

Według przedstawicieli PZU, przejęcie MetLife Ukraina to nie tylko szansa na rozwój własnej działalności, ale także możliwość podniesienia standardów oferty i obsługi na całym ukraińskim rynku ubezpieczeń na życie. Inwestycja ta ma również wzmocnić zaufanie klientów do sektora ubezpieczeniowego w Ukrainie, co jest szczególnie istotne w obecnych, trudnych warunkach polityczno-gospodarczych.

Transakcja pod specjalnym nadzorem

Ze względu na ryzyko pogorszenia sytuacji wojennej i politycznej w Ukrainie, transakcja została objęta ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ostateczne sfinalizowanie przejęcia uzależnione jest od uzyskania zgody nadzoru finansowego. To standardowa procedura przy tego typu transakcjach, zwłaszcza w niestabilnych regionach.

Grupa Kapitałowa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą m.in. PZU Życie, Link4, TUW PZUW, Alior Bank oraz Bank Pekao. Grupa obsługuje około 22 milionów klientów w pięciu krajach, a Skarb Państwa posiada w niej ponad 34 proc. akcji. Od 2010 roku PZU jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kolejne działania PZU na rynku ukraińskim

Przejęcie MetLife Ukraina to kolejny krok PZU w kierunku umacniania obecności na rynku ukraińskim. W ostatnim czasie spółka wprowadziła także ubezpieczenia od szkód spowodowanych działaniami zbrojnymi, z których mogą korzystać polskie firmy prowadzące działalność gospodarczą za wschodnią granicą. To odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorców działających w regionie objętym konfliktem zbrojnym.