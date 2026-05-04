​Brytyjskie linie lotnicze będą mogły odwoływać i konsolidować loty w okresie letnim, aby oszczędzać paliwo lotnicze. Decyzja ta jest odpowiedzią na zakłócenia w dostawach surowców wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Nowe przepisy mają zapobiec chaosowi podczas wakacyjnych podróży i zapewnić pasażerom większą przewidywalność.

Brytyjskie linie lotnicze mogą odwoływać lub łączyć loty w celu oszczędzania paliwa.

Działania są reakcją na kryzys paliwowy wywołany zamknięciem cieśniny Ormuz.

Wojna na Bliskim Wschodzie od marca skutkuje zamknięciem cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego dla ropy naftowej i gazu. To właśnie przez tę cieśninę przechodziło większość surowców energetycznych importowanych przez Wielką Brytanię. Kraj sprowadzał 65 proc. paliwa lotniczego, głównie z Bliskiego Wschodu.

Według szacunków zapasy paliwa lotniczego w Europie mogą wystarczyć jedynie na kilka tygodni. W związku z tym brytyjski rząd podjął działania prewencyjne, aby uniknąć poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym podczas sezonu urlopowego.

Nowe przepisy: elastyczność i ochrona pasażerów

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, rząd wprowadził przepisy umożliwiające liniom lotniczym odwoływanie lub łączenie lotów z wyprzedzeniem. Przewoźnicy mogą teraz zwracać przydzielone miejsca startów i lądowań bez obawy o ich utratę w przyszłości. Dotychczas linie lotnicze często decydowały się na wykonywanie lotów nawet przy niskim obłożeniu, aby nie stracić cennych slotów na lotniskach.

Nowe regulacje pozwolą na bardziej racjonalne zarządzanie flotą i ograniczenie liczby pustych lub częściowo pustych samolotów, co przełoży się na oszczędność paliwa. Odwołania mają być ogłaszane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, co ma zapewnić pasażerom czas na zmianę planów i skorzystanie z alternatywnych połączeń.

Konsolidacja lotów i współpraca branży

Linie lotnicze analizują obecnie rozkłady, by zidentyfikować połączenia, które można połączyć lub odwołać przy minimalnych niedogodnościach dla podróżnych. W przypadku tras obsługiwanych przez kilka lotów dziennie, przewoźnicy będą mogli konsolidować rejsy, oferując pasażerom miejsca w innych samolotach.

W czwartek odbyło się spotkanie sekretarz transportu z przedstawicielami największych lotnisk i przewoźników, takich jak Heathrow, Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic i easyJet. Celem rozmów było wypracowanie wspólnej strategii na czas kryzysu paliwowego.

Rząd: Chcemy uniknąć chaosu podczas wakacji

Minister transportu Heidi Alexander podkreśliła, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia przerwami w dostawach paliwa, ale rząd już teraz przygotowuje się na ewentualne trudności. To prawo da liniom lotniczym narzędzia do terminowego dostosowywania lotów, jeśli zajdzie taka potrzeba, co pomoże chronić pasażerów i firmy - zapewniła.

Szef brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego dodał, że linie lotnicze mają obowiązek informować pasażerów o wszelkich zmianach z jak największym wyprzedzeniem, by zminimalizować niedogodności.