Jak wyglądał długi majowy weekend na polskich drogach? Policja informuje, że statystyki dotyczące wypadków wyglądają podobnie do tych z poprzednich lat. Jednocześnie podkreśla, że dużą część ofiar stanowią kierujący jednośladami.

Zdjęcie z miejsca wypadku w miejscowości Zagroda na Lubelszczyźnie / KPP Krasnystaw / Policja

Od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, a 321 zostało rannych.

Policjanci zatrzymali 1337 pijanych kierowców. 244 razy przyłapali kogoś na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami - zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta - przekazał komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Bodaczowie na Lubelszczyźnie / KMP Zamość / Policja

Liczba wypadków, osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku - poinformował Rzeczkowski.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne zachowanie na drodze. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas - dodał.