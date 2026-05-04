Prezes UOKiK nałożył ponad 28 milionów złotych kary na firmę Decora za praktyki ograniczające konkurencję. Spółka nie zgadza się z decyzją i zapowiada odwołanie.

UOKiK nałożył karę na spółkę Decora / Shutterstock

Prezes UOKiK nałożył na firmę Decora ponad 28 mln zł kary za praktyki ograniczające konkurencję.

Spółka została ukarana za ustalanie cen i podział rynku w zakresie paneli winylowych, podkładów, listew przypodłogowych i profili podłogowych.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

UOKiK uznał niektóre działania spółki za praktykę ograniczającą konkurencję. Dotyczy to "czynienia ustaleń cenowych w odniesieniu do paneli winylowych, podkładów pod panele, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych" a także dokonania podziału rynku sprzedaży hurtowej w odniesieniu do tych produktów.

Zarząd Decory nie zgadza się z przedstawioną przez UOKiK oceną sytuacji. "Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej środka zaskarżenia i wnieść odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa" - napisała spółka w komunikacie.

W ubiegłym roku w maju UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko spółkom Decora i Bel-Pol oraz dwóm menadżerom z tych firm. Zarzuty dotyczyły zmowy cenowej i podziału rynku. Decora przekazała wówczas PAP, że przestrzega przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Decora to producent podłóg winylowych i akcesoriów do nich, takich jak podkłady, listwy i profile.