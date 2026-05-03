Przed godz. 20 przywrócono ruch na jednym torze trasy kolejowej łączącej Ostrów Wlkp. z Krotoszynem. Wcześniej, w niedzielne popołudnie na przejeździe w Fabryce w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie) auto zderzyło się z pociągiem. W wypadku ranna została jedna osoba. Dla ok. 1300 osób podróżujących składem podstawiono autobusy.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że ruch na jednym torze trasy wznowiono około godz. 19:40. Zastrzegł przy tym, że pociągi kursujące tą linią nadal są opóźnione.



Z samochodem zderzył się pociąg Intercity relacji Białystok - Wrocław.

Samochodem jechały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane medykom. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala - poinformował RMF FM młodszy aspirant Martin Halasz rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pociągiem podróżowało ok. 1300 osób, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy - zaznaczył strażak.

Z powodu wypadku zablokowano ruch pociągów w obu kierunkach na linii łączącej Ostrów Wlkp. z Krotoszynem. Samorządowe Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a dalekobieżne pociągi PKP Intercity poprowadzono okrężną trasą przez Jarocin.

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym zabezpieczonym znakami drogowymi: "Stop" i krzyżem św. Andrzeja.

Uszkodzenie trakcji i duże opóźnienia