Od poniedziałku mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Drogowcy rozpoczną zabezpieczanie Mostu Gdańskiego przed korozją, a już dzień później zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym Mostem Poniatowskiego.
Od dzisiaj kierowcy i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami na Moście Gdańskim.
"Balustrady i gzymsy Mostu Gdańskiego zostaną zabezpieczone przed korozją. Prace będą prowadzone równolegle na obu poziomach Mostu Gdańskiego – drogowym i tramwajowym - informuje Zarząd Dróg Miejskich.
Na początek drogowcy zajmą się jezdnią w kierunku Śródmieścia. Następnie przeniosą się na część prowadzącą w stronę Pragi.
W poniedziałek rano zamknięty został kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego. Po kilku tygodniach prace przesuną się bliżej Śródmieścia, a zakończenie robót po tej stronie mostu planowane jest na początek wakacji.
Równolegle z pracami drogowymi, remont obejmie także poziom tramwajowy. Pod remontowanym fragmentem jezdni zostanie zamknięty chodnik, a piesi będą musieli korzystać z drugiej strony torów.
Wszystkie prace na Moście Gdańskim mają zakończyć się do końca wakacji.
To nie koniec utrudnień dla Warszawiaków. Trwa remont zabytkowego wiaduktu Mostu Poniatowskiego, a od wtorku zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie.
Kierowcy jadący w kierunku Mokotowa będą poruszać się dwoma pasami bliżej budynków.
Nadal będzie możliwy zjazd z Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę oraz skręt na ślimak w kierunku Pragi. Ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna.
Kierowcy i piesi powinni uzbroić się w cierpliwość i śledzić na bieżąco komunikaty dotyczące zmian w organizacji ruchu.