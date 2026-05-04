Od poniedziałku mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Drogowcy rozpoczną zabezpieczanie Mostu Gdańskiego przed korozją, a już dzień później zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym Mostem Poniatowskiego.

Kierowcy i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami na Moście Gdańskim. / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .





Prace na Moście Gdańskim - co się zmieni?

Od dzisiaj kierowcy i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami na Moście Gdańskim. Drogowcy będą zabezpieczać przeprawę przed korozją.

"Balustrady i gzymsy Mostu Gdańskiego zostaną zabezpieczone przed korozją. Prace będą prowadzone równolegle na obu poziomach Mostu Gdańskiego – drogowym i tramwajowym - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Na początek drogowcy zajmą się jezdnią w kierunku Śródmieścia. Następnie przeniosą się na część prowadzącą w stronę Pragi.

W poniedziałek rano zamknięty został kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego. Po kilku tygodniach prace przesuną się bliżej Śródmieścia, a zakończenie robót po tej stronie mostu planowane jest na początek wakacji.





Utrudnienia również dla pieszych i pasażerów tramwajów

Równolegle z pracami drogowymi, remont obejmie także poziom tramwajowy. Pod remontowanym fragmentem jezdni zostanie zamknięty chodnik, a piesi będą musieli korzystać z drugiej strony torów.

Wszystkie prace na Moście Gdańskim mają zakończyć się do końca wakacji.

Zmiany na Wisłostradzie pod Mostem Poniatowskiego

To nie koniec utrudnień dla Warszawiaków. Trwa remont zabytkowego wiaduktu Mostu Poniatowskiego, a od wtorku zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie.

Kierowcy jadący w kierunku Mokotowa będą poruszać się dwoma pasami bliżej budynków.

Nadal będzie możliwy zjazd z Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę oraz skręt na ślimak w kierunku Pragi. Ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna.

Kierowcy i piesi powinni uzbroić się w cierpliwość i śledzić na bieżąco komunikaty dotyczące zmian w organizacji ruchu.

