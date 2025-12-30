Trudna sytuacja na północy województwa warmińsko-mazurskiego. Woda z Zalewu Wiślanego wdziera się do Fromborka i Suchacza, zagrażając mieszkańcom i infrastrukturze. Strażacy i służby miejskie prowadzą akcję zabezpieczania zagrożonych terenów, a trudne warunki pogodowe utrudniają działania ratunkowe.

Woda z Zalewu Wiślanego zalewa ulice Fromborka i Suchacza.

Strażacy i służby miejskie układają worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej.

Sytuację pogarszają wysokie fale i silny północny wiatr.

Pojawiły się fałszywe informacje o zalaniu przepompowni ścieków w Janówku - sytuacja jest pod kontrolą.

W regionie panują trudne warunki pogodowe: śnieżyce, silny wiatr, awarie prądu.

Na drogach tworzą się zaspy, a ruch jest utrudniony mimo pracy służb drogowych.

Wzdłuż ulicy Portowej we Fromborku strażacy oraz przedstawiciele służb miejskich układają worki z piaskiem, by powstrzymać napływającą wodę z Zalewu Wiślanego. Wysokie fale oraz silny północny wiatr wpychają wodę w głąb miasta, wykorzystując historyczny kanał Kopernika, będący pozostałością średniowiecznego systemu doprowadzającego wodę do Fromborka.

Trudna sytuacja również w Suchaczu

Podobne problemy występują w Suchaczu, gdzie woda z Zalewu Wiślanego przelewa się przez nadbrzeże portowe. Służby monitorują sytuację i podejmują działania zabezpieczające, by ograniczyć skutki zalania.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz zdementował doniesienia o zalaniu przepompowni ścieków we wsi Janówek. Sytuacja w tej miejscowości jest pod kontrolą.

Trudne warunki pogodowe w regionie

Na Warmii i Mazurach panują bardzo trudne warunki pogodowe. Przez region przechodzą śnieżyce z silnym wiatrem, co powoduje liczne utrudnienia. Obecnie bez prądu pozostaje około 120 gospodarstw domowych, jednak służby energetyczne na bieżąco usuwają awarie.

Mimo pracy pługów i piaskarek, warunki na drogach są bardzo trudne. Miejscami tworzą się zaspy, a niektóre pojazdy mają problem z pokonaniem wzniesień. Służby apelują o ostrożność i ograniczenie podróży do niezbędnego minimum.

Służby ostrzegają

We wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów, podczas którego omówiono sytuację meteorologiczną i hydrologiczną na przełomie roku oraz kwestie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników na północy kraju. RCB ostrzega również przed zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do końca roku. Wcześniej IMGW informował o ostrzeżeniach trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz na wschodzie pomorskiego.