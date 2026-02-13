​Na terenie Leśnictwa Wańkowa na Podkarpaciu odkryto porzucone paczki z pączkami. Słodkości trafiły do lasu dzień po tłustym czwartku. Zamiast podzielić się nadmiarowymi pączkami lub przekazać je potrzebującym, ktoś zdecydował się porzucić jedzenie między drzewami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Słodka tradycja, gorzki finał

Tłusty czwartek to dzień, w którym konsumpcja pączków sięga rekordowych ilości. Niestety, w tym roku na terenie podkarpackiego Leśnictwa Wańkowa, tradycja zakończyła się aktem całkowitego braku wyobraźni.

Nieznany sprawca pozostawił pudełka pełne słodkości w lesie. Takie postępowanie to nie tylko zaśmiecanie środowiska, ale także zagrożenie dla zwierząt, które mogą zatruć się zarówno porzuconym jedzeniem, jak i plastikiem z opakowań i śmieci.

"To nie jest przypadek. To świadome zaśmiecanie i brak elementarnej odpowiedzialności" - oceniło Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne we wpisie na Facebooku.

Porzucanie jedzenia w takich miejscach to nie tylko niszczenie przyrody, ale także wykroczenie, za które grożą kary.

Problem śmieci w lasach

Leśnicy przypominają, że las to nie śmietnik. Każdego roku w polskich lasach zbiera się ogromne ilości odpadów porzuconych przez ludzi.

Nie tylko szpecą one krajobraz, ale także stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, prowadząc do jego degradacji.

Przypadek z Leśnictwa Wańkowa podkreśla, jak ważna jest troska o wspólne dobro, jakim jest przyroda.