Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dr n. med. Bogusława Bukowska, zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie świątecznej reklamy piwa, w której wykorzystano wizerunek św. Mikołaja. Jej zdaniem spot narusza dobre obyczaje i przepisy prawa, a także promuje kulturę picia wśród najmłodszych.

Reklama piwa ze św. Mikołajem pod lupą. Będzie zawiadomienie do prokuratury (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szefowa Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie reklamy piwa z udziałem św. Mikołaja, uznając ją za naruszającą dobre obyczaje i szkodliwą dla dzieci.

KRRiT wszczęła kontrolę i wezwała nadawców do zaprzestania emisji spotu.

Według ekspertów promowanie alkoholu w kontekście świątecznym jest szczególnie niebezpieczne w kraju, gdzie problem nadużywania alkoholu dotyka milion dzieci.

W reklamie, emitowanej od początku grudnia, aktor Tomasz Karolak wciela się w postać św. Mikołaja, który ustawia pod choinką butelki piwa i sam je otwiera, mówiąc: "pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem". Dr Bukowska podkreśla, że wykorzystywanie symboli świątecznych i postaci ważnych dla dzieci w reklamie alkoholu jest szczególnie szkodliwe, ponieważ dzieci są na takie przekazy wyjątkowo podatne.

Szefowa KCPU zwraca uwagę, że w Polsce około miliona dzieci cierpi z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców, często doświadczając przemocy i poważnych traum. W jej ocenie przedstawianie św. Mikołaja jako osoby przynoszącej i pijącej alkohol jest nieetyczne i społecznie nieodpowiedzialne.

W reklamie Mikołaj przynosi w prezencie alkohol i - proszę zauważyć - sam ten alkohol pije, świetnie się po nim czując. Dziecko nie ma rozwiniętego krytycyzmu, autorefleksji i umiejętności właściwej analizy sytuacji - w nim taki komunikat kształtuje przekonanie, że alkohol jest świetny na każdą okazję, w tym nieodzowny w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. (...) To promowanie kultury picia od najmłodszych lat - powiedziała.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, reklama piwa w Polsce jest dozwolona, ale nie może być kierowana do małoletnich ani wywoływać skojarzeń z relaksem, sukcesem czy nauką. Według Bukowskiej świąteczny spot narusza te przepisy.

KRRiT interweniuje

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła kontrolę reklamy i wezwała nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emisji. Do KRRiT wpłynęło ponad 20 skarg od widzów, którzy zwracali uwagę na naruszenie tradycyjnych wartości i nieuprawnione wykorzystanie wizerunku św. Mikołaja. Skargę złożyła także wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, apelując o walkę z "patoreklamami alkoholu". Telewizja Polska poinformowała we wtorek PAP, że stacja podjęła decyzję o zaniechaniu emisji reklamy.

Według danych GUS, w 2024 roku przeciętne spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 litra czystego alkoholu na osobę, co odpowiada 320 butelkom piwa, 106 butelkom wina lub 44 półlitrowym butelkom wódki.