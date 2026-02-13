Mężczyzna z nożem rzucił się na policjanta w okolicach Łuku Triumfalnego w Paryżu. Ogień do sprawcy otworzył drugi funkcjonariusz - informuje Marek Gładysz, korespondent RMF FM w stolicy Francji.

Do ataku nożownika doszło w okolicy Łuku Triumfalnego w Paryżu. / Shutterstock

Mężczyzna uzbrojony w nóż próbował zaatakować policjanta w pobliżu Łuku Triumfalnego w Paryżu.

Drugi z policjantów otworzył ogień, aby go obezwładnić - agencja Reutera cytuje źródło policyjne i mera 8. dzielnicy Paryża.

Napastnik został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym - poinformowała paryska policja.

Zaatakowany policjant nie odniósł obrażeń, nikt inny nie został ranny.