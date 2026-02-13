"Rosja chce zawrzeć układ, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi się ruszyć, bo straci wielką okazję" – stwierdził w piątek amerykański prezydent Donald Trump. Polityk był pytany o presję, którą jego administracja wywiera na władze Ukrainy.
- Donald Trump stwierdził, że Rosja chce zawrzeć układ w sprawie Ukrainy, a prezydent Zełenski musi podjąć działania, by nie stracić szansy.
- Administracja USA wywiera presję na Ukrainę, by przeprowadziła wybory prezydenckie jeszcze tej wiosny, co potwierdził także Zełenski.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg.
Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.
Według doniesień, Waszyngton naciska na przeprowadzenie głosowania jeszcze tej wiosny, co jest zgodne z postulatem Rosji. Prezydent Zełenski przyznał, że Biały Dom oczekuje zakończenia wojny do czerwca, przed listopadowymi wyborami do Kongresu w USA.
Jak informuje "Financial Times", sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z udziału w piątkowym spotkaniu z europejskimi przywódcami w Monachium, dotyczącym wojny w Ukrainie. W rozmowach mieli uczestniczyć m.in. premier Polski Donald Tusk, kanclerz Niemiec oraz przedstawiciele Finlandii i Komisji Europejskiej. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.
Mimo tych wydarzeń, Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślał, że utrzymuje "świetne relacje" z Europą i NATO. Dodał również, że prowadzi negocjacje dotyczące przyszłości Grenlandii. Grenlandia będzie chciała się do nas przyłączyć - oznajmił.