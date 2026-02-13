"Rosja chce zawrzeć układ, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi się ruszyć, bo straci wielką okazję" – stwierdził w piątek amerykański prezydent Donald Trump. Polityk był pytany o presję, którą jego administracja wywiera na władze Ukrainy.

Trump: Zełenski musi się ruszyć, bo straci wielką okazję / EPA/Samuel Corum / POOL / PAP

Donald Trump stwierdził, że Rosja chce zawrzeć układ w sprawie Ukrainy, a prezydent Zełenski musi podjąć działania, by nie stracić szansy.

Administracja USA wywiera presję na Ukrainę, by przeprowadziła wybory prezydenckie jeszcze tej wiosny, co potwierdził także Zełenski.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg.

Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.

Według doniesień, Waszyngton naciska na przeprowadzenie głosowania jeszcze tej wiosny, co jest zgodne z postulatem Rosji. Prezydent Zełenski przyznał, że Biały Dom oczekuje zakończenia wojny do czerwca, przed listopadowymi wyborami do Kongresu w USA.

Jak informuje "Financial Times", sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z udziału w piątkowym spotkaniu z europejskimi przywódcami w Monachium, dotyczącym wojny w Ukrainie. W rozmowach mieli uczestniczyć m.in. premier Polski Donald Tusk, kanclerz Niemiec oraz przedstawiciele Finlandii i Komisji Europejskiej. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.

Trump zapewnia o dobrych relacjach z Europą i NATO

Mimo tych wydarzeń, Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślał, że utrzymuje "świetne relacje" z Europą i NATO. Dodał również, że prowadzi negocjacje dotyczące przyszłości Grenlandii. Grenlandia będzie chciała się do nas przyłączyć - oznajmił.