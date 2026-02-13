​Choć nie podał konkretnej daty, to amerykański przywódca Donald Trump zapowiedział, że zamierza odwiedzić Wenezuelę. Podkreślił także, że w praktyce uznał pełniącą funkcję tymczasowej prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez za prawowitego przywódcę kraju. "Prowadzimy z nimi interesy, wykonują świetną pracę. Delcy wykonuje bardzo, bardzo dobrą robotę, a nasze relacje są silne" - przyznał prezydent.

Prezydent USA Donald Trump rozważa odwiedzić Wenezuelę (zdjęcie poglądowe) / EPA/BONNIE CASH / POOL / PAP

Trump twierdząco odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy odwiedzi Wenezuelę. Prezydent wypowiadał się przed odlotem do Fort Bragg, gdzie spotka się z komandosami, którzy uczestniczyli w ataku na ten kraj w styczniu.

Dopytywany o datę wizyty, Trump odparł, że jeszcze nie zdecydował.

Trump gorąco chwalił jednak swoje relacje z następczynią Nicolasa Maduro, Delcy Rodriguez, oceniając stosunki z jej ekipą na 10 w w 10-stopniowej skali. Pytany, czy uzna Rodriguez za prawowitą przywódczynię Wenezueli, odpowiedział, że "już to zrobił".

Prowadzimy z nimi interesy, wykonują świetną pracę. Delcy wykonuje bardzo, bardzo dobrą robotę, a nasze relacje są silne - zapewniał.

Dodał, że ropa jest wydobywana i inne państwa płacą za nią dużo pieniędzy. My się tym zajmujemy, rafinujemy ją - dodał, zaznaczając, że "duża część" przychodów trafi do Wenezueli.

USA wyłączyły z sankcji 5 koncernów naftowych

Jak dotąd Stany Zjednoczonych formalnie nie uznawały ani rządów Nicolasa Maduro, ani jego byłej wiceprezydentki Delcy Rodriguez. W piątek amerykański resort finansów wydał licencję wyłączającą z wenezuelskich sankcji pięć koncernów naftowych, pozwalając im na wznowienie działań w Wenezueli. Są to amerykański Chevron, który jako jedyny utrzymywał działalność w kraju, a także europejskie koncerny BP, Shell, Eni i Repsol.