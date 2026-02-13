Na Bałtyku na początku lutego pokrywa lodowa osiągnęła rozmiary największe od ponad 15 lat - twierdzą fińscy meteorologowie. Zlodzenie objęło około jedną trzecią powierzchni morza - poinformował Fiński Instytut Meteorologii. Przykładowo, Zatoka Fińska jest obecnie niemal całkowicie skuta lodem o grubości od 10 do 40 cm.

W wyniku długo utrzymującej się niskiej temperatury jedna trzecia powierzchni Bałtyku jest pokryta lodem (na zdjęciu zamarznięte morze u wybrzeży Sassnitz na niemieckiej Rugii, 8 lutego br.) / IMAGO/Andy BŁnning/Imago Stock and People/East News / East News

Jak duża jest pokrywa lodowa na Bałtyku?

Kiedy ostatni raz miała miejsce podobna sytuacja?

Czy wchodzenie na zamarznięte morze jest bezpieczne?

Jedna trzecia Bałtyku skuta lodem

Pokrywa lodowa objęła już około 34 proc. powierzchni Bałtyku - ponad 144 tys. km kw. Całkowita powierzchnia morza wynosi ok. 420 tys. km kw., wliczając Kattegat i Cieśniny Duńskie.

To efekt bardzo niskiej temperatury utrzymującej się stale od początku stycznia. Jak wskazują fińskie służby meteorologiczne, lód na Zatoce Fińskiej jest średnio dwa razy grubszy niż w ostatnich latach.

Meteorolodzy spodziewają się, że zlodzenie Bałtyku może w drugiej połowie lutego jeszcze się powiększyć. To z uwagi na wciąż utrzymująca się niską temperaturę oraz prognozowane siarczyste mrozy, które mają występować okresowo.

Pierwsza taka sytuacja od wielu lat

Ostatnio tak surowa zima miała miejsce w sezonie 2010-2011. Wówczas pokrywa lodowa rozciągała się od północnego Bałtyku do szwedzkich wysp Olandii oraz Gotlandii i dalej na południe w stronę polskiego wybrzeża.

Jednak wtedy zlodzenie zaczęło formować się wcześniej niż w obecnym sezonie, już w listopadzie. W szczytowym okresie objęło ponad 300 tys. km. kw. morza. Na samej Zatoce Fińskiej lód stopniał dopiero w maju.

Skuty lodem Bałtyk w Sopocie, 8 lutego br. / Andrzej Jackowski / PAP

Wchodzenie na zamarznięte morze nie jest bezpieczne

Tegoroczna sroga zima nie oznacza jednak, że poruszanie się po zamarzniętym morzu jest bezpieczne - ostrzega fińska straż przybrzeżna.

Choć spacerom czy dłuższym wędrówkom sprzyjają długie okresy mroźnej i słonecznej pogody, trzeba mieć na uwadze ryzyko skruszenia się lodu.

Takie wypady są szczególnie niebezpieczne w pobliżu szlaków żeglugowych, w tym w regionie Helsinek - podkreślono w komunikacie.