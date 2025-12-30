Nie żyje Jacek Kulczycki, producent i założyciel Studia Filmowego OTO - człowiek, który stał za realizacją głośnych polskich filmów "80 milionów", "Obława" i "Karbala". Miał 67 lat. "Odszedł nasz mentor, przyjaciel, towarzysz i członek rodziny. Jednak na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci" - czytamy na stronie OTO Film.

Nie żyje Jacek Kulczycki, fot. OTO Film/Facebook / Marek Bazak / East News

Jacek Kulczycki zmarł 28 grudnia 2025 roku w wieku 67 lat. Był jedną z najważniejszych postaci w polskim biznesie filmowym i reklamowym. Jego śmierć to ogromna strata dla całej branży.

"Odszedł nasz mentor, przyjaciel, towarzysz i członek rodziny. Jednak na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Dziękujemy za wszystko, Jacku" - czytamy na stronie OTO Film.

Jacek Kulczycki był założycielem i właścicielem Studia Filmowego OTO, pierwszego prywatnego domu produkcyjnego w Polsce, który powstał w 1992 roku i szybko stał się jednym z kluczowych graczy na rynku audiowizualnym. Pod jego kierownictwem firma realizowała projekty reklamowe i filmowe w kilkudziesięciu krajach, współpracując z międzynarodowymi agencjami i klientami z całego świata.

Był absolwentem Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi (1981), łączył w sobie pasję reżysera i producenta z wizjonerstwem biznesowym - i to właśnie dzięki niemu OTO Film stało się rozpoznawalną marką w Polsce i za granicą.

Dorobek zawodowy i wpływ na branżę

Przez ponad trzy dekady kariery Kulczycki był producentem setek produkcji - od reklam, przez filmy fabularne, aż po dokumenty. Stał za takimi produkcjami jak "80 milionów", "Obława", "Karbala", a także dokumentami "Istnienie" i "Endrju".

W 2025 roku z jego inicjatywy powstała OTO Family - grupa ośmiu firm działających w obszarze produkcji audiowizualnej. Wieloletni lider przekazał zarządzanie strukturami grupy najbliższym współpracownikom i rodzinie, pozostając w organizacji jako mentor.

Kulczycki był ceniony nie tylko za profesjonalizm, ale także za osobiste podejście do pracy i ludzi. W oficjalnych wspomnieniach podkreślano jego energię, kreatywność oraz umiejętność budowania zespołów. Jego działalność miała trwały wpływ na kształt i standardy polskiej produkcji filmowej i reklamowej.

Jacek Kulczycki był jednym z pionierów polskiej produkcji filmowej i reklamowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR pożegnało Kulczyckiego w oficjalnym wpisie:

"Jacek był jednym z najważniejszych pionierów polskiej produkcji filmowej i reklamowej. Jego działalność miała ogromne znaczenie dla rozwoju branży komunikacji marketingowej, przyczyniając się do profesjonalizacji produkcji reklamowych w Polsce oraz do budowy firm, które przez lata stały się zaufanymi partnerami wielu agencji i marek. Jako wieloletni członek Stowarzyszenia oraz współtwórca i członek zarządu Klubu Producentów Reklamowych SAR aktywnie współkształtował środowisko branżowe. Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy.

OTO Film - dziedzictwo, które żyje dalej

Studio Filmowe OTO, które założył, ma na koncie blisko 3000 produkcji dla największych marek w Polsce i na świecie. Firma realizowała kampanie m.in. dla takich klientów jak Jeronimo Martins (Biedronka), Kompania Piwowarska, T-Mobile, McDonald’s, Coca-Cola czy Ferrero, a także współpracowała z globalnymi partnerami.

Zmiany w zarządzaniu firmą już wcześniej zostały zapoczątkowane - we wrześniu 2025 roku kierownictwo OTO Family objęła córka Kulczyckiego Melania, a stanowisko CEO OTO Film przejęła Monika Wagner, co zapewnia kontynuację wizji i wartości wypracowanych przez jej ojca.