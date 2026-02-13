Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. odbywającej się w mediach społecznościowych awantury z udziałem polityków z różnych frakcji swojej partii. Postanowił ją uciąć, grożąc zawieszeniem w prawach członka każdemu, kto zabierze głos - "niezależnie od zasług i partyjnej pozycji".
Kaczyński ostrzega uczestników "szkodliwej dyskusji"
"Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - napisał w piątkowy wieczór na portalu X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
