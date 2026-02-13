Korytarzowe starcie Terlecki kontra Kaleta doczekało się ciągu dalszego. W piątek dziennikarz TVN24 zapytał posła PiS o sytuację z udziałem byłego wiceministra sprawiedliwości.

Gów******ria - rzucił Terlecki. Dopytywany o to, czy nie podobało mu się zachowanie Kalety, dodał: "Nie bardzo, ale co zrobić". Nie każdy jest dobrze wychowany - ocenił. Zastrzegł jednocześnie, że nie oczekuje przeprosin od młodszego kolegi.

"Zagrywki, które szkodzą całemu obozowi"

Po opublikowaniu w sieci nagrania z wypowiedzią Terleckiego konta polityków PiS zapełniły się komentarzami. Ci, którzy wywodzą się ze środowiska Solidarnej Polski, bronili Sebastiana Kalety.

"Atakowana jest rodzina Zbigniewa Ziobry i grozi się jej śmiercią. Potrzebna jest solidarność i odpowiedzialność obozu. Tymczasem Ryszard Terlecki woli odwracać uwagę i robić polityczne punkty dla KO i to w TVN, czy TVP... Nie łudźmy się, to nie jest żadne 'doświadczenie'. To zagrywki, które szkodzą całemu obozowi. A jeśli ktoś nie potrafi ważyć słów, to powinien wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i ugryźć się w język" - napisał europoseł Jacek Ozdoba. Jak dodał, "pokora w polityce to nie słabość. Nawet przy takim stażu".

Sam Kaleta zapewnił, że nie zamierza odpowiadać Terleckiemu. "Wolę, aby obrażał mnie, a nie ministra Ziobrę" - napisał na portalu X.

Janusz Kowalski - były wiceminister aktywów państwowych - przekonywał w sieci, że Sebastian Kaleta zachował się odpowiednio. Ryszarda Terleckiego oskarżył o wpisywanie się w scenariusz "pisany w gabinecie Donalda Tuska".