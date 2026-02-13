Premier Donald Tusk spotkał się podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz przyszłości relacji polsko-węgierskich. "Niech żyje tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska!" - napisał Magyar na Facebooku.
- Premier Donald Tusk spotkał się na konferencji bezpieczeństwa w Monachium z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem.
- Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i odbudowy relacji polsko-węgierskich.
- Magyar jest liderem ugrupowania, które prowadzi w przedwyborczych sondażach.
Obaj politycy poinformowali o swoim spotkaniu w mediach społecznościowych.
"Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - napisał w serwisie X szef polskiego rządu i załączył zdjęcie ze spotkania.