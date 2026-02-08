Tańszy wypoczynek na Warmii i Mazurach? To możliwe dzięki uruchomieniu przez samorząd województwa wiosennego bonu turystycznego. Władze poinformowały, na jakich zasadach będzie można skorzystać z programu.

Warmię i Mazury warto zwiedzać także wiosną / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecycował o uruchomieniu wiosennego bonu turystycznego.

Z dopłaty do wypoczynku będzie można skorzystać do 17 maja.

Jakie obowiązują zasady? Przeczytaj cały artykuł, żeby się dowiedzieć.

Kontynuacja udanego programu

Po sukcesie jesiennej edycji, z której skorzystało blisko 3,5 tysiąca użytkowników, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował się na kontynuację programu bonu turystycznego również wiosną. Podobnie jak poprzednio, na realizację inicjatywy przeznaczono 2 miliony złotych.

"Najważniejszym celem programu było pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże" - podkreślił marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Dla mieszkańców i turystów

Program "Wiosna na Warmii i Mazurach" skierowany jest zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów spoza województwa. Dzięki bonowi będzie można zaplanować wiosenny pobyt i skorzystać z bogatej oferty atrakcji regionu. Warmia i Mazury to nie tylko malownicze jeziora, ale także zabytki, możliwość rekreacji na świeżym powietrzu oraz wyjątkowa regionalna kuchnia.

Terminy i zasady korzystania z bonu

Z bonu turystycznego będzie można skorzystać już od początku marca. Program obejmuje dopłaty do noclegów oraz bony zniżkowe, które będzie można wykorzystać w okresie od 2 marca do 17 maja. Wyjątkiem są Święta Wielkiej Nocy (4-6 kwietnia) oraz majówka (1-3 maja), kiedy bony nie będą obowiązywać.

Zainteresowani będą mieli do wyboru bony kwotowe w wysokości 300 zł i 500 zł, a także bony zniżkowe o wartości 10 procent. Bon o wartości 300 zł można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych oraz na polach biwakowych. Z kolei bon o wartości 500 zł przeznaczony jest do wykorzystania w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Jak wziąć udział w programie?

Proces rejestracji został podzielony na dwa etapy. Od 9 do 20 lutego do programu będą mogły zgłaszać się obiekty noclegowe. Następnie, w dniach od 23 do 27 lutego, rejestrować się będą uczestnicy programu. Generowanie bonów nastąpi 27 lutego, a start przewidziano między godziną 11 a 12.

"Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej" - informuje urząd marszałkowski.