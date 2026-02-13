Nie żyje niezwykle znana i ceniona aktorka Bożena Dykiel. Śmierć artystki potwierdził RMF FM ksiądz Andrzej Luter - duchowny związany ze środowiskiem artystycznym. Na koncie miała wiele niezapomnianych ról takich jak Maria Talar z serialu "Dom", Ewa Majewska z "Alternatyw 4" czy w końcu Maria Zięba z serialu "Na Wspólnej".

Bożena Dykiel miała 77 lat / Tricolors / East News

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Występowała na deskach Teatru Narodowego.

Aktorka zapisała się w historii kina i telewizji dzięki swoim niezapomnianym kreacjom. W filmie "Człowiek z marmuru" Andrzeja Wajdy wcieliła się w rolę Agnieszki, ambitnej reżyserki dokumentalnej.Widzowie pokochali ją także za komediowe i charakterystyczne role w kultowych serialach Stanisława Barei, takich jak "Alternatywy 4" oraz "Zmiennicy", w których wcieliła się w Barbarę Wolańską.

Przez lata była również jedną z głównych postaci w serialu "Dom", grając Marię Talar. Do jej dorobku należy także rola Krystyny w komedii "Wyjście awaryjne" oraz epizodyczna, ale zapadająca w pamięć rola żony prezesa Ochódzkiego w filmie "Miś".

W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Spektakl ten pamiętany jest do dziś za sprawą Goplany, która wjechała na scenę na motocyklu Honda. Współpracowała także z teatrami warszawskimi: Scena Prezentacje, Nowym, Syrena, Komedia.

Wiceminister: Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę

Do śmierci aktorki odniósł się wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. "Nie żyje Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka. Grała u Andrzeja Wajdy, Marka Koterskiego, Jerzego Hoffmana. Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w "Balladynie" Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - napisał we wpisie na platformie X.