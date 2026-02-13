Już w najbliższą niedzielę 15 lutego w kościołach w całej Polsce odbędzie się zbiórka na rzecz Ukrainy. Zebrane środki zostaną przekazane osobom poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.

"Nie jest organizowana na cele ogólne". Abp Szal o zbiórce na rzecz Ukrainy

Zbiórka na rzecz zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Pieniądze będą zbierane po każdej mszy w niedzielę 15 lutego.

Miejmy świadomość, że pomoc ta nie jest organizowana na cele ogólne, ale przez Caritas i instytucje kościelne zostanie bezpośrednio przekazana na miejscu osobom znajdującym się w aktualnej potrzebie - zapewnił wiernych metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.

Wojna już pochłonęła wiele ludzkich istnień, doprowadziła do zniszczenia setek tysięcy prywatnych domów i mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej. Negocjacje pokojowe wciąż nie przynoszą rezultatu. Ponadto na tę trudną sytuację egzystencjalną nakłada się również zimowa aura z bardzo niskimi temperaturami - tłumaczył w słowie do wiernych archidiecezji białostockiej arcybiskup Józef Guzdek.

W duchu chrześcijańskiej solidarności - widząc miliony osób doświadczających braku opieki medycznej, żywności, energii elektrycznej, ciepła i wody - pragniemy wesprzeć naród ukraiński, zraniony, ale wciąż niepokonany. Tym wsparciem niechaj będzie dar modlitwy o pokój oraz pomoc materialna - dodał hierarcha.

Jak Caritas pomaga mieszkańcom Ukrainy?

Zgromadzone w niedzielę środki zostaną przekazane potrzebującym przez Caritas Polska. Organizacja podkreśla, że niesie Ukraińcom pomoc finansową, rzeczową i psychologiczną.

"W ostatnich miesiącach, w partnerstwie z Caritas-Spes Ukraina wsparcie koncentruje się na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców w związku z niskimi temperaturami. W atakowanych miastach ludzie pozostają bez dachu nad głową, bez wody i dostępu do energii elektrycznej, w ciągłym strachu. W obawie przed zamarznięciem wiele osób chroni się w np. metrze. Dzieci śpią w kurtkach i butach nie tylko z powodu zimna - alarm może wybudzić ludzi w środku nocy, a wtedy trzeba być gotowym do ucieczki" - czytamy w najnowszym komunikacie.

Niektóre diecezje same organizowały zbiórki na rzecz Ukrainy. W archidiecezji krakowskiej zebrano na ten cel ponad 5 mln złotych.

W czwartek 19 lutego w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa na temat pomocy Kościoła dla Ukrainy w związku ze zbliżającą się 4. rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.